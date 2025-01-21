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У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал
У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал - 21.01.2025 Украина.ру
У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал
Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что у ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска (украинское название Покровск) в Донбассе, передает YouTube-канал Politeka Online
2025-01-21T10:34
2025-01-21T10:34
2025-01-21T10:35
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"С теми, что есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет. Если появятся дополнительные возможности, тогда можно рассмотреть и такой вариант", - сказал Романенко.Накануне издание "Украинская правда" писало, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями.По мнению Романенко, уже в ближайшее время начнутся упорные бои за Красноармейск. Он признал, что у ВСУ на этом направлении есть проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами, подготовленным личным составом.В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью на Украине. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.О других провалах ВСУ - в материале Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, донецк, днепропетровская область, вооруженные силы украины
У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал
10:34 21.01.2025 (обновлено: 10:35 21.01.2025)
Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что у ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска (украинское название Покровск) в Донбассе, передает YouTube-канал Politeka Online
"С теми, что есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет. Если появятся дополнительные возможности, тогда можно рассмотреть и такой вариант", - сказал Романенко.
Накануне издание "Украинская правда" писало, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями.
По мнению Романенко, уже в ближайшее время начнутся упорные бои за Красноармейск. Он признал, что у ВСУ на этом направлении есть проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами, подготовленным личным составом.
В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью на Украине. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.