Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля
У России были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению историка, Россия теоретически могла сбивать израильские самолеты еще на взлете. Но никто никогда этого не делал. То есть были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО и даже сирийский для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси, отметил он.
"И недавно [глава российского МИД Сергей] Лавров заявил, что Россия готова стать гарантом безопасности Израиля. Поэтому у России с Израилем есть прагматичные интересы. Произраильское лобби есть и в Иране, о чем у нас редко говорят. Это еврейская община Исфахана, они представлены даже в парламенте", — подчеркнул Сазонов.
Вообще, само слово "еврей" здесь не совсем корректно, правильнее было бы говорить "иудей". Еврейская нация была собрана по религиозному принципу, а не по этническому. То есть сефарды и ашкеназы — это разные этнические группы, связанные единой религией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
27 ноября 2024, 18:50Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это НетаньяхуНетаньяху человек неглупый. И он понимает, что держится, поскольку на дворе война. В его интересах стращать собственный народ, напоминать, что война продолжается. Это народу и нужно, в какой-то мере. Люди хотят победить, потому что им с детства вдалбливали, что они окружены врагами, и любая демонстрация слабости грозит уничтожением Израиля.