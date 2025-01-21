Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля

Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху

Нетаньяху человек неглупый. И он понимает, что держится, поскольку на дворе война. В его интересах стращать собственный народ, напоминать, что война продолжается. Это народу и нужно, в какой-то мере. Люди хотят победить, потому что им с детства вдалбливали, что они окружены врагами, и любая демонстрация слабости грозит уничтожением Израиля.