Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060394976.html
Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля
Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля - 21.01.2025 Украина.ру
Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля
У России были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T03:00
2025-01-21T03:00
новости
россия
израиль
иран
сирия
пво
евреи
самолет
соглашение
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_ffed9d780158ed4fff44892f5f2d808a.jpg
Ранее иранский генерал Бехруз Эсбати обвинял Россию в том, что авиаудары наносились по пустынным местам, а не по противникам Башара Асада в Сирии. А во время атак ВВС Израиля по объектам в Иране российские радары отключались.По мнению историка, Россия теоретически могла сбивать израильские самолеты еще на взлете. Но никто никогда этого не делал. То есть были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО и даже сирийский для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси, отметил он.Вообще, само слово "еврей" здесь не совсем корректно, правильнее было бы говорить "иудей". Еврейская нация была собрана по религиозному принципу, а не по этническому. То есть сефарды и ашкеназы — это разные этнические группы, связанные единой религией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
https://ukraina.ru/20241127/1059261336.html
россия
израиль
иран
сирия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_43eab132c0959ea2705c3c0317a36c85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, иран, сирия, пво, евреи, самолет, соглашение, сергей лавров, безопасность, детали, мид, хезболла
Новости, Россия, Израиль, Иран, Сирия, ПВО, евреи, самолет, соглашение, Сергей Лавров, безопасность, детали, МИД, Хезболла

Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля

03:00 21.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
ДзенTelegram
У России были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее иранский генерал Бехруз Эсбати обвинял Россию в том, что авиаудары наносились по пустынным местам, а не по противникам Башара Асада в Сирии. А во время атак ВВС Израиля по объектам в Иране российские радары отключались.
По мнению историка, Россия теоретически могла сбивать израильские самолеты еще на взлете. Но никто никогда этого не делал. То есть были соглашения с Израилем, которые давали возможность не использовать российский сегмент ПВО и даже сирийский для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси, отметил он.

"И недавно [глава российского МИД Сергей] Лавров заявил, что Россия готова стать гарантом безопасности Израиля. Поэтому у России с Израилем есть прагматичные интересы. Произраильское лобби есть и в Иране, о чем у нас редко говорят. Это еврейская община Исфахана, они представлены даже в парламенте", — подчеркнул Сазонов.

Вообще, само слово "еврей" здесь не совсем корректно, правильнее было бы говорить "иудей". Еврейская нация была собрана по религиозному принципу, а не по этническому. То есть сефарды и ашкеназы — это разные этнические группы, связанные единой религией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
Аббас Джума интервью
27 ноября 2024, 18:50
Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это НетаньяхуНетаньяху человек неглупый. И он понимает, что держится, поскольку на дворе война. В его интересах стращать собственный народ, напоминать, что война продолжается. Это народу и нужно, в какой-то мере. Люди хотят победить, потому что им с детства вдалбливали, что они окружены врагами, и любая демонстрация слабости грозит уничтожением Израиля.
 
НовостиРоссияИзраильИранСирияПВОевреисамолетсоглашениеСергей ЛавровбезопасностьдеталиМИДХезболла
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
05:15"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
05:00Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
04:47Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа
04:45Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля
04:30Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана
04:15"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты
04:00Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра
03:45У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин
03:30Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном
03:15"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области
03:00Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля
02:27Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти
21:38Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа
21:23Игорь Прокопенко: кто он
19:58Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
18:55СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
18:43Готовы добиваться мира через силу, попали на "Миротворец" и под санкции РФ: новая администрация Трампа
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
18:02Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима
Лента новостейМолния