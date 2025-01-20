SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060393878.html
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото - 20.01.2025 Украина.ру
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
Телеграм-канал 20 января сообщил, что беглый певец Валерий Меладзе тайно посетил Москву, чтобы прийти на могилу отца, умершего год назад. Уточняется, что похоронен мужчина на Митинском кладбище столицы
2025-01-20T10:58
2025-01-20T10:58
новости
россия
москва
валерий меладзе
певец
кладбище
могила
отец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:10:852:489_1920x0_80_0_0_4f61f860e66574b6bff3eb0f8a403fef.jpg
По информации телеграм-канала, визит артиста в Россию проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных "Мерседесах", принадлежащих ему и его сестре. Уточняется также, что на кладбище Меладзе ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и пошел на могилу.Отец братьев Меладзе - Шота Меладзе - умер 19 января 2024 года в возрасте 90 лет.Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".После начала СВО артист "исчез" из России, и поданным СМИ, в настоящее время проживает в Испаниивместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.В начале января прошлого года на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".О том, как складывается судьба артистов-предателей - в материале "Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок.
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:0:852:639_1920x0_80_0_0_7c32c7a38eb350c775eacd858732b010.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, валерий меладзе, певец, кладбище, могила, отец
Новости, Россия, Москва, Валерий Меладзе, певец, кладбище, могила, отец

SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото

10:58 20.01.2025
 
© Валерий Меладзе/ИнстаграмВалерий Меладзе
Валерий Меладзе
© Валерий Меладзе/Инстаграм
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал 20 января сообщил, что беглый певец Валерий Меладзе тайно посетил Москву, чтобы прийти на могилу отца, умершего год назад. Уточняется, что похоронен мужчина на Митинском кладбище столицы
По информации телеграм-канала, визит артиста в Россию проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных "Мерседесах", принадлежащих ему и его сестре. Уточняется также, что на кладбище Меладзе ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и пошел на могилу.
© SHOT / Telegram
© SHOT / Telegram
© SHOT / Telegram
© SHOT / Telegram
Отец братьев Меладзе - Шота Меладзе - умер 19 января 2024 года в возрасте 90 лет.
Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".
После начала СВО артист "исчез" из России, и поданным СМИ, в настоящее время проживает в Испаниивместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.
В начале января прошлого года на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".
О том, как складывается судьба артистов-предателей - в материале "Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок.
 
НовостиРоссияМоскваВалерий Меладзепевецкладбищемогилаотец
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
11:07Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области
10:58SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
10:55"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
10:41ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash
10:39По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
10:34Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен
10:33Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
10:24ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
10:02Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
09:59ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько
09:51Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 января
09:50Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады
09:36Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
09:25Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters
08:50"Заврался": Захарова высмеяла Зеленского, "отказавшегося" посетить инаугурацию Трампа
08:38Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России
08:20Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN
08:18Референдумы в Крыму: от СССР до России
08:04Главное за ночь 20 января
Лента новостейМолния