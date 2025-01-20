https://ukraina.ru/20250120/1060393878.html
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото - 20.01.2025 Украина.ру
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
Телеграм-канал 20 января сообщил, что беглый певец Валерий Меладзе тайно посетил Москву, чтобы прийти на могилу отца, умершего год назад. Уточняется, что похоронен мужчина на Митинском кладбище столицы
2025-01-20T10:58
2025-01-20T10:58
2025-01-20T10:58
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валерий меладзе
певец
кладбище
могила
отец
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По информации телеграм-канала, визит артиста в Россию проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных "Мерседесах", принадлежащих ему и его сестре. Уточняется также, что на кладбище Меладзе ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и пошел на могилу.Отец братьев Меладзе - Шота Меладзе - умер 19 января 2024 года в возрасте 90 лет.Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".После начала СВО артист "исчез" из России, и поданным СМИ, в настоящее время проживает в Испаниивместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.В начале января прошлого года на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".О том, как складывается судьба артистов-предателей - в материале "Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок.
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новости, россия, москва, валерий меладзе, певец, кладбище, могила, отец
Новости, Россия, Москва, Валерий Меладзе, певец, кладбище, могила, отец
SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
Телеграм-канал 20 января сообщил, что беглый певец Валерий Меладзе тайно посетил Москву, чтобы прийти на могилу отца, умершего год назад. Уточняется, что похоронен мужчина на Митинском кладбище столицы
По информации телеграм-канала, визит артиста в Россию проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных "Мерседесах", принадлежащих ему и его сестре. Уточняется также, что на кладбище Меладзе ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и пошел на могилу.
Отец братьев Меладзе - Шота Меладзе - умер 19 января 2024 года в возрасте 90 лет.
Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".
После начала СВО артист "исчез" из России, и поданным СМИ, в настоящее время проживает в Испаниивместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.
В начале января прошлого года на концерте в Дубае
Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".