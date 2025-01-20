https://ukraina.ru/20250120/1060393878.html

SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото

SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото - 20.01.2025 Украина.ру

SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото

Телеграм-канал 20 января сообщил, что беглый певец Валерий Меладзе тайно посетил Москву, чтобы прийти на могилу отца, умершего год назад. Уточняется, что похоронен мужчина на Митинском кладбище столицы

2025-01-20T10:58

2025-01-20T10:58

2025-01-20T10:58

новости

россия

москва

валерий меладзе

певец

кладбище

могила

отец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:10:852:489_1920x0_80_0_0_4f61f860e66574b6bff3eb0f8a403fef.jpg

По информации телеграм-канала, визит артиста в Россию проходил в режиме абсолютной секретности: по городу певец передвигался в сопровождении охраны на нескольких тонированных "Мерседесах", принадлежащих ему и его сестре. Уточняется также, что на кладбище Меладзе ждал, пока родные и охрана осмотрят территорию, и только потом вышел из авто и пошел на могилу.Отец братьев Меладзе - Шота Меладзе - умер 19 января 2024 года в возрасте 90 лет.Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".После начала СВО артист "исчез" из России, и поданным СМИ, в настоящее время проживает в Испаниивместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.В начале января прошлого года на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".О том, как складывается судьба артистов-предателей - в материале "Созрел зачать дитя": Шарлот* сделал странное заявление перед тем, как получил срок.

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, валерий меладзе, певец, кладбище, могила, отец