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Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters

Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters - 20.01.2025 Украина.ру

Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания конфликта на Украине из-за возвращения домой украинских беженцев. Об этом заявил глава представительства швейцарского банка J. Safra Sarasin в Австрии, Центральной и Восточной Европе Кристиан Петтер

2025-01-20T09:25

2025-01-20T09:25

2025-01-20T09:25

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"Во многом экономический успех многих стран связан с украинцами, которые переехали туда за последние два года <...> Теперь, когда [конфликт], будем надеяться, закончится, конечно, велика вероятность, что эти люди вернутся на Украину и [оставят брешь] на рынках труда в Праге, Братиславе, Варшаве, и их будет сложно заменить", — сказал он.Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе Шарлотта Руэ также отметила, что разрешение украинского конфликта усугубит демографические проблемы, поскольку "некоторые из украинцев вернутся домой". Руэ отметила, что такая ситуация может стимулировать компании инвестировать в трудосберегающие технические решения.Reuters отмечает, что наплыв украинцев в страны Восточной и Центральной Европы способствовал экономическому развитию этой зоны. В ноябре, указывает агентство, ЦБ Польши опубликовал результаты опроса украинских беженцев, согласно которому в течение года вернуться на Украину были готовы только 2 процента из них, но если конфликт завершится, то вернуться готовы 59 процентов.При этом в Европе не раз звучали негативные заявления об украинских беженцах. Так, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш недавно признал, что в польском обществе от них устали, это в том числе связано с тем, что люди видят "молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях" из числа беженцев.А на днях глава фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она заявила, что Украина велика и имеет "достаточно территорий", куда можно вернуться.Подробнее о беженцах - в материале Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ на сайте Украина.ру.

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