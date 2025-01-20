https://ukraina.ru/20250120/1060388247.html
Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters
Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters - 20.01.2025 Украина.ру
Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters
Европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания конфликта на Украине из-за возвращения домой украинских беженцев. Об этом заявил глава представительства швейцарского банка J. Safra Sarasin в Австрии, Центральной и Восточной Европе Кристиан Петтер
2025-01-20T09:25
2025-01-20T09:25
2025-01-20T09:25
новости
украина
европа
австрия
роберт фицо
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
"Во многом экономический успех многих стран связан с украинцами, которые переехали туда за последние два года <...> Теперь, когда [конфликт], будем надеяться, закончится, конечно, велика вероятность, что эти люди вернутся на Украину и [оставят брешь] на рынках труда в Праге, Братиславе, Варшаве, и их будет сложно заменить", — сказал он.Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе Шарлотта Руэ также отметила, что разрешение украинского конфликта усугубит демографические проблемы, поскольку "некоторые из украинцев вернутся домой". Руэ отметила, что такая ситуация может стимулировать компании инвестировать в трудосберегающие технические решения.Reuters отмечает, что наплыв украинцев в страны Восточной и Центральной Европы способствовал экономическому развитию этой зоны. В ноябре, указывает агентство, ЦБ Польши опубликовал результаты опроса украинских беженцев, согласно которому в течение года вернуться на Украину были готовы только 2 процента из них, но если конфликт завершится, то вернуться готовы 59 процентов.При этом в Европе не раз звучали негативные заявления об украинских беженцах. Так, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш недавно признал, что в польском обществе от них устали, это в том числе связано с тем, что люди видят "молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях" из числа беженцев.А на днях глава фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она заявила, что Украина велика и имеет "достаточно территорий", куда можно вернуться.Подробнее о беженцах - в материале Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ на сайте Украина.ру.
украина
европа
австрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, австрия, роберт фицо, минобороны
Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters
Европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания конфликта на Украине из-за возвращения домой украинских беженцев. Об этом заявил глава представительства швейцарского банка J. Safra Sarasin в Австрии, Центральной и Восточной Европе Кристиан Петтер
"Во многом экономический успех многих стран связан с украинцами, которые переехали туда за последние два года <...> Теперь, когда [конфликт], будем надеяться, закончится, конечно, велика вероятность, что эти люди вернутся на Украину и [оставят брешь] на рынках труда в Праге, Братиславе, Варшаве, и их будет сложно заменить", — сказал он.
Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе Шарлотта Руэ также отметила, что разрешение украинского конфликта усугубит демографические проблемы, поскольку "некоторые из украинцев вернутся домой".
Руэ отметила, что такая ситуация может стимулировать компании инвестировать в трудосберегающие технические решения.
Reuters отмечает, что наплыв украинцев в страны Восточной и Центральной Европы способствовал экономическому развитию этой зоны.
В ноябре, указывает агентство, ЦБ Польши
опубликовал результаты опроса украинских беженцев, согласно которому в течение года вернуться на Украину были готовы только 2 процента из них, но если конфликт завершится, то вернуться готовы 59 процентов.
При этом в Европе не раз звучали негативные заявления об украинских беженцах.
Так, глава польского Минобороны
Владислав Косиняк-Камыш недавно признал, что в польском обществе от них устали, это в том числе связано с тем, что люди видят "молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях" из числа беженцев.
А на днях глава фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в парламенте Баварии
Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ
. Она заявила, что Украина велика и имеет "достаточно территорий", куда можно вернуться.