https://ukraina.ru/20250120/1060359992.html

Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей

Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей - 20.01.2025 Украина.ру

Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей

Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе ССО. Но солдаты СУ, находясь в отрыве от основных сил, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-20T04:15

2025-01-20T04:15

2025-01-20T04:15

новости

россия

курская область

суджа

геннадий алехин

всу

украинская армия

раненые

сво

потери всу

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В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6), отметил Алехин.Ротации у противника нет, украинским солдатам приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым, констатировал Алехин.Тактический замысел командования ВС РФ, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в формировании котла под Суджей, откуда ВСУ будет очень трудно вырваться, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html

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курская область

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новости, россия, курская область, суджа, геннадий алехин, всу, украинская армия, раненые, сво, потери всу, техника, детали, танки, бмп