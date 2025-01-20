Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе ССО. Но солдаты СУ, находясь в отрыве от основных сил, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.
Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6), отметил Алехин.
"Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Тем не менее, подразделения ВСУ, находясь в отрыве от основных сил, лишенные возможности подкрепления, уже не понимают, как им выбраться из этого района", — подчеркнул полковник запаса.
Ротации у противника нет, украинским солдатам приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым, констатировал Алехин.
Тактический замысел командования ВС РФ, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в формировании котла под Суджей, откуда ВСУ будет очень трудно вырваться, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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