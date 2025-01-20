Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей - 20.01.2025 Украина.ру
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Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей
Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей - 20.01.2025 Украина.ру
Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей
Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе ССО. Но солдаты СУ, находясь в отрыве от основных сил, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-20T04:15
2025-01-20T04:15
новости
россия
курская область
суджа
геннадий алехин
всу
украинская армия
раненые
сво
потери всу
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В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6), отметил Алехин.Ротации у противника нет, украинским солдатам приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым, констатировал Алехин.Тактический замысел командования ВС РФ, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в формировании котла под Суджей, откуда ВСУ будет очень трудно вырваться, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, суджа, геннадий алехин, всу, украинская армия, раненые, сво, потери всу, техника, детали, танки, бмп
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Геннадий Алехин, ВСУ, украинская армия, раненые, СВО, потери ВСУ, техника, детали, танки, БМП

Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей

04:15 20.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе ССО. Но солдаты СУ, находясь в отрыве от основных сил, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.
Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6), отметил Алехин.
"Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Тем не менее, подразделения ВСУ, находясь в отрыве от основных сил, лишенные возможности подкрепления, уже не понимают, как им выбраться из этого района", — подчеркнул полковник запаса.
Ротации у противника нет, украинским солдатам приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым, констатировал Алехин.
Тактический замысел командования ВС РФ, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в формировании котла под Суджей, откуда ВСУ будет очень трудно вырваться, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
17 января, 18:36
Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и ИзраильТрамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Израиль получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны.
 
НовостиРоссияКурская областьСуджаГеннадий АлехинВСУукраинская армияраненыеСВОпотери ВСУтехникадеталитанкиБМП
 
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