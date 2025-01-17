https://ukraina.ru/20250117/1060360534.html

"Когда портной – агент Кремля". Украинская элитка: супердорогая, но супермятая

"Когда портной – агент Кремля". Украинская элитка: супердорогая, но супермятая - 17.01.2025 Украина.ру

"Когда портной – агент Кремля". Украинская элитка: супердорогая, но супермятая

Бывший президент Украины Петр Порошенко опять попал впросак. Во всех смыслах. Хотел, может быть, как лучше, но получилось, как всегда. А все потому, что когда бог шельму метит, то так обычно и бывает. А шельму в Украине метят, и Порошенко напомнил об этом.

2025-01-17T21:33

2025-01-17T21:33

2025-01-17T21:35

украина

киев

лондон

петр порошенко

саакашвили

леонид кравчук

вооруженные силы украины

всемирный банк

верховная рада

мнения

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Разъясняю: экс-президент сейчас, как известно, изображает из себя украинского суперпатриота, которому и бутерброд не лезет в рот, если он не подумает, а как там "хлопци" (парни то есть) из ВСУ в окопах СВО. И потому Порошенко работает волонтером, который посылает на фронт все необходимое. Ясное дело, отрывая от себя последнее.В данный момент это дроны. Их Порошенко как бы закупает на свои "гроши" и деньги "громадян" и отсылает. О чем и снимает видосики, которыми и бомбардирует зрителей в соцсетях.В этот раз получилась осечечка. Порошенко снял видео про "дефицитные и дорогие дроны", снабдил его своим скорбно-возвышенным фото, но сделал это, как заметили внимательные зрители, в куртке Loro Piana за 18 400 евро (800 тыс. грн). И в перчатках от Bruno Cucinelli за 1000 долларов (почти 42 тыс. гривен).В Украине стремительной нищающий народ любит подлавливать своих слуг на таком и веселиться из последних сил. И, в принципе, а что ему еще делать от тоски и безысходности?И Порошенко на таком попадает в объективы не первый раз. Но вот что характерно: поскольку он – человек насквозь фальшивый и лицемерный, то не везет ему ни когда он демонстрирует богатство (а он – человек богатый, все-таки "шоколадный король" и миллиардер, не слабо нагревшийся по время президентства), ни когда рядится в нищеброды, чтобы типа не отличаться от народа.Последнее он любил, когда был президентом. Причем позорился не только сам, но и страну опускал ниже плинтуса. Я, как и многие заинтересованные украинцы, тогда всего ждал от Порошенко, но только не того, что он выступит законодателем мод и предложит человечеству заправлять пиджаки в труселя под штанами. Причем на протокольных мероприятиях, где одежде уделяют особое внимание.Но Петр Алексеевич оказался в этом плане непредсказуемым до гениальности. Он раздвигал рамки, рвал шаблоны и опровергал каноны любого протокола. Он мог запросто надеть на любое дежурное мероприятие мятый непоглаженный костюм. На возложение цветов к мемориалам памяти явиться в рваных носках. На встрече с официальными лицами заправить пиджачок в брюки.Ценители такой "свободы выбора" по-порошенковски, а также знатоки моды неделями обсуждали эти изыски украинского высокопоставленного "прет-а-порте" и даже, не побоюсь этих слов, "от-кутюр". Порошенко с женой, например, как-то на встречу со спикером израильского кнессета Юлием Эдельштейном и уже с его супругой сфоткался в пиджаке, залихватски заправленном в штанцы костюмчика, как всегда, не очень выглаженного и новогоПорошенко и штанцыМировая гетросексуальная хипстерская тусня, больше всего ценящая оригинальное, тогда буквально взвыла от новизны – так все получилось простенько и гениально, но со вкусом: резиночкой от трусов пиджачный борт прижал под штанцами, и уже в таком тренде, что у менее расторопных модников от зависти майки на спине заворачивались.В те же годы Порошенко также удивлял общественность своей скромностью и экономностью, откровенно граничащей со скаредностью. И в Варшаве, возлагая цветы к памятнику, засветил рваные носки в стоптанных туфельках под все таким же мятым костюмом, пропущенным то ли через.., даже трудно представить, через что пропускали одежку президента…Порошенко и носкиПридворные политтехнологи в Киеве тогда буквально с ног валились, доказывая всем, что Порошенко – не только президент, но и олигарх, который плюет на внешний вид. Как многие мировые богачи и селебрити. И даже через каждый утюг рассказывали, что десятый директор Всемирного банка Пол Вулфовиц как-то разулся перед входом в мечеть, а у него тоже пальцы через рваные носки торчали. И ничего, дескать, мусульмане вежливо "съели", а все, кто хотел бы от Вулфовица сякой-такой кредитик, смолчали, "не заметили".Вот, мол, и Порошенко не так просто феерит и высокой моде вызов бросает. Дескать, не только вы, западные законодатели моды, горазды на изыски, мы, укры, тоже не сапогом свой борщ с пампушками хлебаем, вытирая потные руки о несвежие шаровары, мы тоже могЕм!И все было бы ничего, если бы Порошенко не начали… подражать все другие представители так называемой украинской элиты. Порой даже казалось, что наряды и модные изыскания украинских политиков, не только мыслящих нестандартно, но и одевающихся так же, – это особый предмет гордости расово правильной нации, которая, как известно, выкопала Черное море и, кажется, там нашла удивительные выкройки и описания космических фасонов. Мол, давно это было, но века не прошли даром, и совершенству нет предела.Одно время лидером одежной оригинальности в Украине был экс-президент Грузии Михо Саакашвили, которого после госпереворота 2014 года коллективный Запад направил в Украину "варягом", чтобы он помогал устанавливать демократию и продвигал рыночные реформы.И Михо устанавливал и продвигал. Но на сцену к трибуне мог выйти в штанах, снизу заправленных в носки. И в таком костюме, что Порошенко тихо выл в сторонке от зависти.Саакашвили на трибунеПот8ом проявил себя "херой майдана", спикером Верховной Рады, Андрей Порубей, который смог повергнуть в пучину удивления даже Японию, где хладнокровные и вежливые японцы умеют ничему не удивляться. Этот человек по кличке "Ужас логопеда", который не произносил половину букв любого алфавита, встряхнул невозмутимых любителей Курильских островов! Но не чудесным своим произношением, похожим на воспроизведение иероглифов через рот с галичанском акцентом и прореженными зубами, а… расстегнутой ширинкой в штанах от костюма. Тоже мятого и не совсем по росту. В нем он явился на протокольную же встречу с японским принцем:Логопед с принцемА потому буквально понеслось: костюмы и прочая одежда не по росту, самый странный покрой любых других частей одежды, нигде не виданные фасоны платьев, нежелание что-либо из одежды стирать, гладить и вообще приводить ее в божеский вид – это, похоже, вообще стало фишкой украинских политиков. Всех рангов, политического окраса и психиатрических диагнозов. По примеру президента и спикера парламента отличались все: от главы МИД Павла Климкин до лидера проукраинских крымских татар Мустафы Джемилева, который тогда застолбил за собой местечко в элите.Даже английскую королеву Елизавету, за свою долгую жизнь многое видевшую, тогдашний украинский посол в Лондоне Наталья Галибарденко смогла удивить своей шляпкой:Наталья Галибарденко в ЛондонеМногие тогда долго думали и даже плакали: в чем причина такой оригинальности, в чем ее феномен? И ответ пришел сам собой – врожденное жлобство все и объясняет.С этим трудно не согласиться. Я помню, как сразу после обретения Украиной независимости ее первый президент Леонид Кравчук вознамерился создать некий элитный клуб из людей, которые поспособствовали победе независимости. По типу американского общества "Мэйфлауэр" – из людей потомков англосаксов, которые первыми прибыли на американскую землю в 1620 году.Романтично настроенный Кравчук рассказывал мне, как соберутся достойные (по-украински – "гидни") люди, им закажут клубные пиджаки для заседаний, и они-де будут рассудительно, мудро и беспристрастно обсуждать пути развития страны. Место даже выбрали – в отеле "Президент", который тогда в Киев считался элитным. И провели заседание, на которое в клуб пришел проситься… Порошенко, тогда дико растущий бизнесмен из Винницы, сын советского цеховика, отсидевшего в тюряге, как барыга, и выпускник Киевского института международных отношений (аналог российского МГИМО), который закончил и Саакашвили.Это надо было видеть. Кравчук тогда приуныл и прошептал мне, как кажется, пребывая в шоке: "Боже, Боже… Володя, вот видишь, кто собирается править…". После я не помню, чтобы клуб собирался. В Украине по такому случаю говорят словами из анекдота: "Так и пышить на надгробку: "Родывся вжэ мэртвым" (так и пишите на надгробии: родился уже мертвым)…Так и жили. Так и писали. А после госпереворота-2014 жлобство под видом национального возрождения с подачи "хероев майдана, которым заказали переформатирование Украины во что угодно, но только "неРоссию", стало не просто нормой, а маркером украинского характера, отличительной чертой, которой стоит гордиться.На одном из первых после госпереворота экономическом форме в Давосе это и подтвердил 48-летний (то есть не мальчик уже) экс-кандидат в президенты Украины некто Игорь Шевченко. Бывший министр и человек вообще не бедный, он начал хвастаться публично, как он воровал бесплатные лыжные шапочки, которые выдавали организаторы форума, чтобы его участники (а сначала написал двусмысленно "члены") не мерзли. "Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я БЫ НЕ БЫЛ ШЕВЧЕНКО (выделено мной. – Авт.), если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. ...Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Но понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А Я БЫ НЕ БЫЛ УКРАИНЦЕМ (выделено мною. – Авт.), если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку", – рассказал этот Игорь. Он думал, что будет смешно, а получилось символично. И разоблачительно…Потом сетевые шутники, анализируя изображения, пришли к выводу, кто виноват. И появилось объяснение реально объемному и точному портрету – "Когда твой портной – агент Кремля"."Когда твой портной – агент Кремля".Однако поведение и наряды украинских элитариев поставили в тупик даже специалистов. Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова тогда же выдвинула свою версию – чудовищный непрофессионализм, наложенный на природный тупизм, наглость и наплевательское отношение к традициям и устоям. Она тогда в разговоре с журналистами говорила: "Вопрос "Почему?" в этом случае, наверно, риторический, но можно было бы задать его лично Порошенко и его консультантам. Не хочется его обижать, но почему президент Украины периодически становится посмешищем? В поисках ответа на этот вопрос можно подумать, что это даже какой-то заговор против него. Потому что это, правда, смешно. Как пиджак может быть заправлен в брюки? Это такая оплошность! А ведь рядом с Петром Алексеевичем стояла супруга. Куда она смотрела? Куда смотрел фотограф? Даже если это действительно всемирный заговор, то куда смотрит сам Порошенко, этот взрослый мужчина? Есть банальные прописные истины, как не надо появляться на публике. Это мятая или грязная одежда, расстегнутая верхняя пуговица на рубашке и так далее. Украинский президент регулярно нарушает эти прописные истины и из-за этого становится посмешищем. А мы, специалисты по деловому этикету и протоколу, всегда говорим, что одежда либо работает на нас, либо работает против нас. Это тот самый случай, когда одежда работает против. Не будь этой ошибки, не было бы насмешек. Так формируется имидж человека".И тут можно только добавить: и имидж страны…А замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио "Спутник" тогда же добавил еще один штрих к портрету украинской элиты: "Это просто какая-то беда. У римлян было понятие "гений места", то есть некий дух какого-то места. А здесь, наверное, проявляется не "гений", а "демон" места под названием "современная Украина". Ведь все, что в последнее время с Украины исходит, вызывает если не ужас, то удивление. Или, как в данном случае, улыбку. А украинские политики, будучи плоть от плоти украинской действительности, все это воплощают. Наверное, все это – какое-то общее свойство политического класса нынешней Украины. Скандал и эпатаж идут за ними по пятам. В чем причина – сказать сложно. Наверное, если всерьез разбираться, дело в глубокой провинциальности этих людей, волею судьбы вынесенных на вершины власти. Они просто не соответствуют задачам, которые перед ними, по идее, стоят. Причем не соответствуют и по своей сути, и по внешним, так сказать, признакам".А потом пришли элитарии второго разлива и майданного отжима – в 2019 году в Украине начали рулить клоуны и гитаристы:Украинские гитаристы во главеИ все было бы смешно, если бы не было так страшно и кроваво. Война в Украине рискует покончить с самой Украиной. И кто за нею заплачет сквозь смех или засмеется сквозь слезы?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, киев, лондон, петр порошенко, саакашвили, леонид кравчук, вооруженные силы украины, всемирный банк, верховная рада, мнения