Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет - 28.02.2024 Украина.ру
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Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет
Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет - 28.02.2024 Украина.ру
Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет
Сперва украли форму у украинских военных, а потом продали её по заниженной цене представители Теробороны Киева. Доход группировки, состоящей из военнослужащих, а также иных гражданских лиц, составил минимум 3,6 миллиона гривен, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
2024-02-28T18:22
2024-02-28T18:22
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Уточняется, что организатором схемы оказался украинец, который имел влияние на отдельных военнослужащих. Солдаты выносили из военной части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и другую одежду, которая затем продавалась. Всё награбленное злоумышленники хранили в одном из гаражей Киева. Украинцев поймали "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более двух миллионов гривен со "скидкой" в почти 50%. Точная сумма "заработка" предприимчивых сотрудников Теробороны будет известна после проведения следственных действий и экспертиз. Ранее сообщалось, что командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов.
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новости, украина, киев, тероборона, коррупция, всу, сво
Новости, Украина, Киев, тероборона, коррупция, ВСУ, СВО

Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет

18:22 28.02.2024
 
Тероборона Киева
Тероборона Киева
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Сперва украли форму у украинских военных, а потом продали её по заниженной цене представители Теробороны Киева. Доход группировки, состоящей из военнослужащих, а также иных гражданских лиц, составил минимум 3,6 миллиона гривен, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины

"В Киеве ГБР разоблачило масштабную сделку по похищению военной одежды из части и продажи её по демпинговым ценам. Работники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева", – сказано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что организатором схемы оказался украинец, который имел влияние на отдельных военнослужащих. Солдаты выносили из военной части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и другую одежду, которая затем продавалась. Всё награбленное злоумышленники хранили в одном из гаражей Киева.
"Во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через Интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи", – добавили в ГБР.
Украинцев поймали "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более двух миллионов гривен со "скидкой" в почти 50%. Точная сумма "заработка" предприимчивых сотрудников Теробороны будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
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