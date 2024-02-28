https://ukraina.ru/20240228/1053603580.html

Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет

Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет - 28.02.2024 Украина.ру

Тероборона Киева "заработала" 3,6 млн грн на махинациях, но потратить деньги уже не сможет

Сперва украли форму у украинских военных, а потом продали её по заниженной цене представители Теробороны Киева. Доход группировки, состоящей из военнослужащих, а также иных гражданских лиц, составил минимум 3,6 миллиона гривен, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины

2024-02-28T18:22

2024-02-28T18:22

2024-02-28T18:22

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Уточняется, что организатором схемы оказался украинец, который имел влияние на отдельных военнослужащих. Солдаты выносили из военной части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и другую одежду, которая затем продавалась. Всё награбленное злоумышленники хранили в одном из гаражей Киева. Украинцев поймали "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более двух миллионов гривен со "скидкой" в почти 50%. Точная сумма "заработка" предприимчивых сотрудников Теробороны будет известна после проведения следственных действий и экспертиз. Ранее сообщалось, что командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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новости, украина, киев, тероборона, коррупция, всу, сво