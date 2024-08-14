Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру
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Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ
Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру
Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ
Обосновавшиеся в Молдавии мошенники из Одессы получили больше миллиона долларов на махинациях с дронами и автомобилями якобы для украинской армии. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины
2024-08-14T10:51
2024-08-14T10:51
новости
молдавия
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сво
криминал
мошенники
мошенничество
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Молдавские и украинские правоохранители задержали девять граждан Украины - членов преступной группировки, которая "путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ, их семей и волонтёров под видом продаж автомобилей и дронов через интернет".Задержанными оказались жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала спецоперации переехали в Молдавию и там организовали криминальную схему.После получения предоплаты продавцы на связь не выходили. Деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.Установлено 67 эпизодов мошенничества и "по меньшей мере 27 участников преступной группировки", которых пытаются задержать.Купленные во время СВО элитные автомобили часто фигурируют в украинских криминальных сводках и коррупционных скандалах. Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил на них внимание в публикации Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдавия, украина, одесса, вооруженные силы украины, всу, сво, криминал, мошенники, мошенничество, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, криминал, мошенники, мошенничество, Восточное партнерство

Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ

10:51 14.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Обосновавшиеся в Молдавии мошенники из Одессы получили больше миллиона долларов на махинациях с дронами и автомобилями якобы для украинской армии. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины
Молдавские и украинские правоохранители задержали девять граждан Украины - членов преступной группировки, которая "путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ, их семей и волонтёров под видом продаж автомобилей и дронов через интернет".
Задержанными оказались жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала спецоперации переехали в Молдавию и там организовали криминальную схему.
"Преступная группировка действовала на территории Молдавии и Украины на протяжении 2023-2024 годов. Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа для нужд Вооруженных сил Украины", - сообщили украинские прокуроры.
После получения предоплаты продавцы на связь не выходили. Деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.
Установлено 67 эпизодов мошенничества и "по меньшей мере 27 участников преступной группировки", которых пытаются задержать.
Купленные во время СВО элитные автомобили часто фигурируют в украинских криминальных сводках и коррупционных скандалах. Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил на них внимание в публикации Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве.
 
НовостиМолдавияУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныВСУСВОкриминалмошенникимошенничествоВосточное партнерство
 
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