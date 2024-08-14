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Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ

Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру

Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ

Обосновавшиеся в Молдавии мошенники из Одессы получили больше миллиона долларов на махинациях с дронами и автомобилями якобы для украинской армии. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины

2024-08-14T10:51

2024-08-14T10:51

2024-08-14T10:51

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Молдавские и украинские правоохранители задержали девять граждан Украины - членов преступной группировки, которая "путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ, их семей и волонтёров под видом продаж автомобилей и дронов через интернет".Задержанными оказались жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала спецоперации переехали в Молдавию и там организовали криминальную схему.После получения предоплаты продавцы на связь не выходили. Деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.Установлено 67 эпизодов мошенничества и "по меньшей мере 27 участников преступной группировки", которых пытаются задержать.Купленные во время СВО элитные автомобили часто фигурируют в украинских криминальных сводках и коррупционных скандалах. Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил на них внимание в публикации Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве.

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новости, молдавия, украина, одесса, вооруженные силы украины, всу, сво, криминал, мошенники, мошенничество, восточное партнерство