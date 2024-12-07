https://ukraina.ru/20241207/1059473278.html

Русские готовятся форсировать Днепр. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

Русские готовятся форсировать Днепр. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 07.12.2024 Украина.ру

Русские готовятся форсировать Днепр. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные, чиновники и эксперты пугали свою аудиторию вероятностью масштабного наступления ВС РФ на правом берегу Днепра в Херсонской области, хотя еще неделю назад ту же аудиторию пугали вероятностью наступления на Запорожье.

2024-12-07T08:44

2024-12-07T08:44

2024-12-07T08:44

эксклюзив

всу

россия

владислав селезнев

олег волошин

дональд трамп

вооруженные силы украины

financial times

снбо

владимир зеленский

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В четверг 5 декабря глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о подготовке ВС РФ к высадке на правый берег Днепра и к штурму Херсона.Глава Херсонской администрации Александр Прокудин тоже бьет тревогу в своем интервью Financial Times. "Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин. По его словам, россияне собрали "300 лодок для переправы через реку". Украинские чиновники также поведали американским журналистам, что десант на правом берегу якобы является частью политики РФ для давления на администрацию США накануне инаугурации Трампа.Спикер сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин рассказывает, что российская армия тренируется форсировать Днепр. По его словам ежедневно фиксируются пять-семь штурмовых действий и попыток высадиться на острова. Далее россияне, утверждает Волошин, намерены создать плацдарм на правом берегу, чтобы оттянуть туда украинские силы. Для этого ВС РФ перебрасывают в регион штурмовые группы и катера."Это малые штурмовые группы пехоты от пяти до десяти лиц. И привлекает к тренировкам катера Днепровской речной флотилии, которую они создали и перебросили сюда несколько месяцев назад из Севастополя на Тендровскую и Кинбурнскую косу дивизион речных катеров", - рассказывает Волошин.В прошлом году ВСУ намеревались создать по совету британских инструкторов аналогичный плацдарм на левом берегу в районе Крынок, погубив там свою морскую пехоту. И эту авантюру ВСУ пытались осуществить летом. Форсирование Днепра и удержание плацдарма зимой – намного более рискованная задача. Правый берег Днепра выше левого, что еще сильнее усложняет форсирование в этом направлении.К тому же весь опыт СВО показал, что форсирование водных преград при засилье дронов в воздухе всегда сопряжено с крупными потерями, поскольку на водной глади переправляющиеся военнослужащие крайне уязвимы.Упомянутые Прокудиным 300 лодок могут переправить 1500-2000 человек, которые не способны развить какое-нибудь наступление. Маловероятно, что российское командование зимой малыми силами решится на такую авантюру.Зачем же нужны тогда все эти заявления о наступлении на правый берег? Их основной адресат – западные СМИ и чиновники, которых пугают, требуя предоставить больше денег и вооружений до конца января. Неделю назад западные медиа так же истошно кричали о вероятной скорой потере города Запорожье, крупного промышленного центра, что может существенно снизить экономический потенциал Украины (и ее способность вернуть долги).Основной признак того, что заявления украинских чиновников адресованы исключительно Западу – их отрицание Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины. В пятницу 6 декабря Центр заявил, что об угрозе Херсонской и Запорожской областям говорят якобы "путинисты", фактически назвав так губернаторов двух областей Украины и спикера ВСУ.После самоубийственной прошлогодней попытки закрепится в Крынках украинское военное командование и его британские советники пытаются распространить свою бездарную тактику и на российское командование. Даже если никакой десантной операции на правом берегу в ближайшее время не будет, западные СМИ уже понесли эту новость, что как бы сглаживает прошлогодний провал британских инструкторов.Кроме того, когда украинские региональные чиновники кричат о вероятном наступлении россиян в их регионе, они в первую очередь выбивают для себя средства на объекты фортификации, которые затем можно будет распилить.Бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв все так же продолжал пугать наступлением ВС РФ на Запорожье. По его словам, русские сосредоточили более 120 тыс бойцов в рамках группировки "Днепр" под руководством генерала Михаила Теплинского на юге Херсонской и Запорожской областей.При этом Селезнев воздал должное генералу Теплинскому, отмечая эффективность его действий, что необычно для украинских военных спикеров.Также полковник Селезнев отмечал возросшее количество боестолкновений при снижении частоты использования авиабомб со стороны ВКС РФ."Особенности сводок последних нескольких дней состоят в том, что противник намного меньше стал использовать управляемые авиабомбы, но интенсивность боевых действий просто поражает. Полторы-две сотни, две с большим хвостом сотен боевых столкновений на разных участках фронта. Они пытаются атаковать одновременно всюду всеми имеющимися средствами. 1350 километров ЛБС – и ни единого спокойного участка", - сетует украинский полковник.На фоне усилившегося давления российских войск Селезнев недобрым словом поминает главу ГУР МОУ Кирилл Буданова*, который обещал, что наступательный потенциал российских войск выдохнется в ноябре.Резонансными в украинских СМИ на этой неделе были и новости из Курахово, где ВСУ попадают сразу в несколько полукотлов. Украинский военный эксперт Олег Стариков предупреждает, что в Курахово в окружение могут попасть две-три бригады ВСУ.Однако опыт боев в других городах свидетельствует, что ради пиара Зеленский и главком Сырский приказа об отступлении никогда не дают. Даже если в подвале остаются блокированными трое-четверо украинских военнослужащих, данный населенный пункт подают западным партнерам, как "находящийся под контролем ВСУ", монетизируя гибель окруженных украинских военнослужащих. Вряд ли ситуация в Курахово, в Торецке или в Курской области будет исключением из этого правила.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ

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