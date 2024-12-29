https://ukraina.ru/20241229/1059944084.html

Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку

Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку - 29.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку

Лучше верить в Деда Мороза, нежели считать, что рейтинги года о еврочиновниках верны, уверен известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2024-12-29T08:00

2024-12-29T08:00

2024-12-29T08:00

интервью

сирия

венгрия

украина

башар асад

урсула фон дер ляйен

дмитрий выдрин

politico

ес

россия

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Об этом, а также о рождении сирийского синдрома новой реальности и падении Европы на примере Румынии, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Самым влиятельным политическим деятелем, по мнению Politico, является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А в категории "политические деятели", которые будут в ближайшее время определять европейскую политику, первую позицию заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также ранее журнал Time назвал Трампа человеком года.— Дмитрий Игнатьевич, в списки самых влиятельных персон и людей года попадали разные политики, в том числе даже Владимир Зеленский. Насколько можно верить таким спискам и опросам?— Так случилось, что мне довелось поучаствовать в работе жюри на национальных конкурсах красоты. Каюсь — была такая модная тема. Правда, я быстро разочаровался в этой истории. Потому что понял: во всех этих мероприятиях объективности не больше, чем в экономической статистике или на цыганской ярмарке. Победительницей всегда становилась не та "мисс", у которой талия тоньше, а та, у которой спонсор толще.Политические рейтинги не сильно отличаются от названных по своей логике и по внутренним механизмам принятия решений. Соответственно, меня больше интересуют не победители или победительницы, а их покровители и "цена вопроса".Джоржа Мелони, конечно, аппетитная грушка, но и ее покровители с прекрасного острова Сицилия не последние джентльмены. Точнее, донны. Наверное, у них хватило бы желания, тщеславия и возможностей повлиять на рейтинговые оценки Politico.Впрочем, это мои абстрактные размышления. Как и гипотеза о том, что первой леди европейской политики назвать Урсулу фон дер Ляйен мог бы разве, что только ее муж. И то — в порыве благодарности к женушке за подряды в ковидную авантюру…Но, повторюсь, это всё предположения. Высказал я их только потому, что есть еще читатели, которые следят за подобными "конкурсами", "опросами" и "рейтингами". Совет — не парьтесь! Если вы еще не утратили способность верить в детские сказки, лучше верьте в Деда Мороза или Снегурочку. Безопаснее для душевного здоровья.— Есть ли у вас личный рейтинг и антирейтинг этого года: кто вошел в топ лидеров, и кто показал себя антигероем?— Конечно, "их есть у меня". Вот только озвучивать, пожалуй, не стану. Сразу зарубежные оппоненты объявят мои выводы "пропагандой" и "путинизмом". А нам с вами этого надо?— Хорошо, намек поняла. А какие события года остались за кулисами, но привлекли ваше внимание своей значимостью?— А вот здесь подробнее, как говаривал один киноперсонаж.В нашу информационную эпоху в принципе не может быть важных событий, оставшихся за кулисами. Весь мир — сплошная сцена. Другое дело, что сама важность тех или иных событий может быть либо переоценена, либо недооценена. Вот о последних двух прецедентах такого рода и хотелось бы в уходящем году упомянуть.Мы уже довольно подробно с вами говорили о событиях Сирии. Но говорили в политическом, геополитическом плане. А они имеют еще и более фундаментальный аспект — метафизический. Именно на этой древней земле произошел экзистенциальный провал сложившегося за столетие мира в жесткую реальность.Напрашивается такая аналогия. У Станислава Лема есть рассказ о космонавте, попавшем на прекрасную планету. Все вокруг радует глаз совершенством, комфортом, спокойствием. Только вот местный собеседник в уютном кафе доверительно сообщает герою, что красивая картинка вокруг — сплошное наваждение, симулякр. Она порождена той таблеткой, которую гостей планеты потчуют сразу по прилету, как обязательную профилактическую меру.И он дает космонавту антидот. Тот выпивает и видит совсем другой мир. Вокруг все заплевано. Не роскошное заведение, а грязная рыгаловка. Даже с внутреннего балкончика свисают совсем не экзотические листья пальмы, а неряшливые подвязки кальсон, гульбанющих там проходимцев…Последние годы мы все жили на тонком, потрескивающем льду международного права, сложившихся правил, молчаливых допущений и старых привычек. Но было все более ясно, что "лед" провалится. Он и так уже превратился в эфемерную пленку. Только трудно было предугадать, где это случится. Провалилось в Сирии!В главном храме этой сакральной земли, много веков ждут пришествия Христа, расстилая у входа каждый день свежий коврик. Не случайно. Только, пожалуй, Всевышний мог бы уберечь эту наспех сотканную из различных религий и этносов, противоречивых обычаев и традиций территорию от распада. Мессия не пришел, не захотел… Вот и случилось.Теперь этот провал в реальность будет расширяться, захватывая все новые окружающие территории. Много лет там будет благоухать не пальмовыми цветами, а грязными подштанниками…— То есть Башар Асад здесь не причем?— А что, Асад? В политическом плане на нем не мало грехов. Но мы ж говорим о метафизике, даже — аллегории. При таком ракурсе Асад — рыбак на подтаявшем последнем льду. Он втащил несколько рыбок, но золотую — вряд ли.А тут набежали вокруг вояки в тяжелых доспехах. Он, понимая, чем закончится дело, потихоньку выскочил на берег — вместе с уловом. Знал, наверное, чем окончился выход тевтонских неподъемных латников на лед Чудского озера.Так вот. На наших глазах рождается сирийский синдром новой реальности. Никаких общепринятых законов, никаких узаконенных границ, никакой силы права там, где правит право силы.Старый мир состоял из желаний, новый — только из возможностей. Возможность быть победила желание слыть. И стало возможным делать то, что ранее было запрещено. Впрочем, об этом предупреждал еще Эрих Фромм более века назад…— У Асада есть шанс вернуться?— Не знаю. Если будет как его коллега и давний знакомец Янукович, ломать карандаши на камеру, то нет. В том кластере есть "баня, водка, гармонь и лосось", но нет места в истории.Если же создаст, к примеру, знаковый международный Центр, скажем, метафизики госпереворотов и экспорта революций, шансы остаться в игре еще есть. Не свои карандаши надо ломать, а враждебные стратегии. Недруги неустанно обобщают и развивают опыт "цветных революций". Но ведь есть и впечатляющая практика их предотвращения. В Венгрии уже накоплен громадный подобный массив: от плакатно-визуальных антисоросовских форм, до работы с футбольными фанатами. А Грузия? Вот это бы все обобщить, товарищ Асад…— Роль России какова в этой истории?— К счастью, тут нет России. Мы, наконец, начали осознавать, что являемся не политической и даже не метафизической державой. Мы — мета-метафизика! То есть не то, что "лежит за физикой", а то, что находится даже за границами философии как квинтэссенции мудрости. Территория веры, надежды, любви.Мы все реже, надеюсь, будем там, где нет к нам искренней любви, где не рождаются наши новые мечты, и где не крепнет наша вера…Когда в пригороды Дамаска первый раз зашли бармалеи, они по ходу застрелили трехлетнего малыша, который выскочил на улицу за стаканчиком кофе для папы. Крошка перед смерью в больнице успел сказать: "Я на вас взрослых пожалуюсь Богу."Я тогда заказал у именитых скульпторов в Питере проект памятника ребенку с обещанием ему никогда больше не допускать подобного. Может он бы тогда и не пожаловался.Проговаривал эту идею с мэром Дамаска. Не поставили монумент. Не извинились. Беда и вернулась. Накрылись реальностью.— Вы упомянули, что есть два недооценённых момента в глобальной политике. Про Сирию сказали. А какой второй прецедент? — Извините, увлекся. Второй — это Румыния. Там тоже случился провал в реальность. Хоть и не такой масштабный. Я имею в виду румынские президентские выборы. Точнее, отмену результатов первого тура, где одержал несомненную победу Кэлин Джорджэску.Про это недавнее событие уже почти забыли. А оно означает кардинальную смену, извините за выражение, европейских парадигм.Когда-то Европу называли "витриной свободного мира". Так и было. Там гламурно и нарочито были выложены все "западные ценности". Мол, смотрите, завидуйте, вожделейте. Это вам не советская "подсобка", где кулуарно и втихаря делят дефицитные "ништяки".Среди этих витринных ценностей на самом видном месте лежала "филейная часть" —всеобщие и справедливые выборы.В Румынии, пожалуй впервые в ЕС, витрина провалилась в подсобку. Выборы президента свели к темным махинациям. Власть стали делить как некогда сырокопченую колбасу — только своим и по большому блату.Провал Сирии в реальность беззакония и безвременья можно списать в какой-то степени на специфику субрегиона, на цивилизационные изъяны. Но вот провал сверкающей европейской витрины в вонючую подсобку, оправдать не чем. Только деградацией всего "супермаркета ценностей". Доигрались, что называется…— Немного о мирных планах по Украине. Какая страна показала себя активнее всего и продуктивнее (насколько это возможно) в роли миротворца по Украине: Китай, Венгрия, Бразилия, или иная?— Я не верю в домашних психологов и международных миротворцев. Первые думают больше о гонораре, вторые — о собственных политических дивидендах, чем о искомом результате. Хотя, могу ошибаться.Но мне довелось побывать в рядах групп миротворцев на Израильско-Ливанской войне и в Югославской мясорубке. Вывод был прост: пока сильнейшая сторона конфликта не достигнет своих целей, ни какое внешнее миротворчество не даст результата.Нынешний конфликт стал следствием прямых угроз безопасности РФ со стороны расширяющегося НАТО. Наползание альянса на Украину только довело эту угрозу до критического уровня. Поэтому совет по прекращению конфликта может быть один: " Отползайте!". Тем более, что уже очевидно, кто здесь сильнейшая сторона.Что касается миротворческой миссии, то страны, которые громче и четче озвучат это требование, те и станет лучшими миротворцами.Кстати, мне посчастливилось как-то встречать Новый год в искрометной Венгрии. Случилось даже отмечать Китайский Новый год на границе Бразилии. Танцы кандомбле там потрясающие! Хотелось бы бывать в этих замечательных странах только по таким праздничным поводам. И нас, и их с Наступающим!О политических итогах и событиях года в материале Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20241215/1059646050.html

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Анна Черкасова

интервью, сирия, венгрия, украина, башар асад, урсула фон дер ляйен, дмитрий выдрин, politico, ес, россия, переговоры