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Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация - 01.01.2025 Украина.ру
Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
Действия российского государства сигнализируют о том, что новой волны мобилизации ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-01T08:08
2025-01-01T08:08
2025-01-01T08:08
новости
россия
борис рожин
сво
мобилизация
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Российские власти и дальше будут проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей, заявил эксперт."Государство денег не жалеет. Плюс, останутся разные плюшки вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов", - отметил он.То есть в РФ новую частичную мобилизацию не планируют, сделал вывод Рожин.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, борис рожин, сво, мобилизация
Новости, Россия, Борис Рожин, СВО, мобилизация
Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
Действия российского государства сигнализируют о том, что новой волны мобилизации ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин