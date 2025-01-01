Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация - 01.01.2025 Украина.ру
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Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация - 01.01.2025 Украина.ру
Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
Действия российского государства сигнализируют о том, что новой волны мобилизации ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-01T08:08
2025-01-01T08:08
новости
россия
борис рожин
сво
мобилизация
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Российские власти и дальше будут проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей, заявил эксперт."Государство денег не жалеет. Плюс, останутся разные плюшки вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов", - отметил он.То есть в РФ новую частичную мобилизацию не планируют, сделал вывод Рожин.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, борис рожин, сво, мобилизация
Новости, Россия, Борис Рожин, СВО, мобилизация

Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация

08:08 01.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Действия российского государства сигнализируют о том, что новой волны мобилизации ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российские власти и дальше будут проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей, заявил эксперт.
"Государство денег не жалеет. Плюс, останутся разные плюшки вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов", - отметил он.
То есть в РФ новую частичную мобилизацию не планируют, сделал вывод Рожин.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
 
НовостиРоссияБорис РожинСВОмобилизация
 
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