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Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация

Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация - 01.01.2025 Украина.ру

Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация

Действия российского государства сигнализируют о том, что новой волны мобилизации ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-01T08:08

2025-01-01T08:08

2025-01-01T08:08

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Российские власти и дальше будут проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей, заявил эксперт."Государство денег не жалеет. Плюс, останутся разные плюшки вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов", - отметил он.То есть в РФ новую частичную мобилизацию не планируют, сделал вывод Рожин.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, борис рожин, сво, мобилизация