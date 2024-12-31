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Эксперт дал прогноз, как отреагируют европейцы на ввод армий своих стран на Украину

Эксперт дал прогноз, как отреагируют европейцы на ввод армий своих стран на Украину - 31.12.2024 Украина.ру

Эксперт дал прогноз, как отреагируют европейцы на ввод армий своих стран на Украину

Реакция европейского обывателя на участие армии своей страны в конфликте на Украине будет зависеть от того, какие именно контингенты будут отправлены в зону боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-31T08:01

2024-12-31T08:01

2024-12-31T08:01

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Если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать", предположил эксперт. "А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком", - отметил он.По его словам, доводить конфликт до войны со всей Европой было бы не желательно. Собеседник издания полагает, что Москве нужно помогать тем европейским политическим силам, которые хотели бы убрать проамериканскую власть и мирно торговать с РФ.О перспективах российско-украинского конфликта и о роли в нем Запада - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.

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новости, украина, станислав крапивник, европа, сво