Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра - 03.01.2025 Украина.ру
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Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра - 03.01.2025 Украина.ру
Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
Комментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона
2025-01-03T05:55
2025-01-03T05:55
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
борис рожин
днепр
херсонская область
детали
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Он также добавил, что морпехи ВСУ переброшены на другие участки фронта.По его словам, подобный вариант возможен в случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять с каких-то направлений войска и перебросить на границу.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также затронул эту тему."Если Украина существенно ослабила свою группировку в Херсонской области, потому что ей надо перебрасывать резервы в Донбасс, мы можем провести операцию по форсированию Днепра или даже по высадке возле Николаева и Одессы с моря, то до Запорожья еще надо добраться", — подчеркнул Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на УкраинеПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, борис рожин, днепр, херсонская область, детали
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Борис Рожин, Днепр, Херсонская область, детали

Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра

05:55 03.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Комментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона
Он также добавил, что морпехи ВСУ переброшены на другие участки фронта.
"В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. <…> Вообще у этой истории есть два варианта: либо мы действительно что-то готовим, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон", — рассказал Рожин.
По его словам, подобный вариант возможен в случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять с каких-то направлений войска и перебросить на границу.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также затронул эту тему.
"Если Украина существенно ослабила свою группировку в Херсонской области, потому что ей надо перебрасывать резервы в Донбасс, мы можем провести операцию по форсированию Днепра или даже по высадке возле Николаева и Одессы с моря, то до Запорожья еще надо добраться", — подчеркнул Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
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Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФБорис РожинДнепрХерсонская областьдетали
 
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