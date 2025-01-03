https://ukraina.ru/20250103/1059986758.html

Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра

Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра - 03.01.2025 Украина.ру

Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра

Комментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона

2025-01-03T05:55

2025-01-03T05:55

2025-01-03T05:55

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днепр

херсонская область

детали

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Он также добавил, что морпехи ВСУ переброшены на другие участки фронта.По его словам, подобный вариант возможен в случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять с каких-то направлений войска и перебросить на границу.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также затронул эту тему."Если Украина существенно ослабила свою группировку в Херсонской области, потому что ей надо перебрасывать резервы в Донбасс, мы можем провести операцию по форсированию Днепра или даже по высадке возле Николаева и Одессы с моря, то до Запорожья еще надо добраться", — подчеркнул Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на УкраинеПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241223/1059868998.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, борис рожин, днепр, херсонская область, детали