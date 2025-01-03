Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Комментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона
Он также добавил, что морпехи ВСУ переброшены на другие участки фронта.
"В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. <…> Вообще у этой истории есть два варианта: либо мы действительно что-то готовим, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон", — рассказал Рожин.
По его словам, подобный вариант возможен в случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область: может быть, ВСУ готовятся наступать, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять с каких-то направлений войска и перебросить на границу.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также затронул эту тему.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине