https://ukraina.ru/20250102/1059929923.html

Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала

Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала - 02.01.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала

Западу выгодны убийства российских генералов. Это для них пиар и способ расшатать общество в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2025-01-02T04:00

2025-01-02T04:00

2025-01-02T04:00

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В декабре прошлого года спецслужбы Украины организовали взрыв в Москве возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате теракта он погиб. "Для США и Украины убийство русского генерала – это пиар и способ расшатать наше общество. Им надо демонстрировать, что могут каждого дотянуться. Отчасти им это удается. Наши люди возмущаются: "Почему мы не убиваем их генералов? Почему не запускаем ракеты по их территории? Мы струсили? Это договорняк?". Их эффект понятен", - сказал Ищенко. По его словам, Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми.России же невыгодно поступать аналогичным образом, так как это только сплотит противников РФ на Западе, резюмировал собеседник издания. Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.

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новости, россия, запад, украина, игорь кириллов, ростислав ищенко