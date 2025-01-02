Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала - 02.01.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала
Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала - 02.01.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала
Западу выгодны убийства российских генералов. Это для них пиар и способ расшатать общество в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-02T04:00
2025-01-02T04:00
новости
россия
запад
украина
игорь кириллов
ростислав ищенко
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В декабре прошлого года спецслужбы Украины организовали взрыв в Москве возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате теракта он погиб. "Для США и Украины убийство русского генерала – это пиар и способ расшатать наше общество. Им надо демонстрировать, что могут каждого дотянуться. Отчасти им это удается. Наши люди возмущаются: "Почему мы не убиваем их генералов? Почему не запускаем ракеты по их территории? Мы струсили? Это договорняк?". Их эффект понятен", - сказал Ищенко. По его словам, Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми.России же невыгодно поступать аналогичным образом, так как это только сплотит противников РФ на Западе, резюмировал собеседник издания. Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, игорь кириллов, ростислав ищенко
Новости, Россия, Запад, Украина, Игорь Кириллов, Ростислав Ищенко

Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала

04:00 02.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Западу выгодны убийства российских генералов. Это для них пиар и способ расшатать общество в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
В декабре прошлого года спецслужбы Украины организовали взрыв в Москве возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате теракта он погиб.
"Для США и Украины убийство русского генерала – это пиар и способ расшатать наше общество. Им надо демонстрировать, что могут каждого дотянуться. Отчасти им это удается. Наши люди возмущаются: "Почему мы не убиваем их генералов? Почему не запускаем ракеты по их территории? Мы струсили? Это договорняк?". Их эффект понятен", - сказал Ищенко.
По его словам, Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми.
России же невыгодно поступать аналогичным образом, так как это только сплотит противников РФ на Западе, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаИгорь КирилловРостислав Ищенко
 
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