"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт - 02.01.2025 Украина.ру
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"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт
"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт - 02.01.2025 Украина.ру
"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт
Левый немецкий политик Сара Вагенкнехт ведет себя как мятущаяся интеллигенция среди народа в комедии по книге Ильфа и Петрова, пытаясь адаптироваться к новым реалиям и отобрать на электоральном поле голоса у других партий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Александр Камкин
2025-01-02T07:11
2025-01-02T07:11
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Сара Вагенкнехт в последние месяцы показывает себя ярко выраженной оппортунисткой, отметил Камкин, являющийся старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук."Например, она еще полтора года назад заявляла, что никогда не пойдет в коалицию с партиями, поддерживающими киевский режим, но в Тюрингии ее партия пошла в коалицию с ХДС", - рассказал собеседник издания.Он не исключил того, что 23 февраля в результате выборов в парламент третьим партнером в коалицию пригласят не зеленых, а ее партию, потому что СДПГ и ХДС может не хватить 50% для формирования двухпартийной коалиции.Камкин также полагает, что при новых властях Берлин может пойти на ввод своих войск на Украину. О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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Новости, Украина, ХДС, Германия

"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт

07:11 02.01.2025
 
© East News / AP Photo/Fritz Reiss Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© East News / AP Photo/Fritz Reiss
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Левый немецкий политик Сара Вагенкнехт ведет себя как мятущаяся интеллигенция среди народа в комедии по книге Ильфа и Петрова, пытаясь адаптироваться к новым реалиям и отобрать на электоральном поле голоса у других партий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Александр Камкин
Сара Вагенкнехт в последние месяцы показывает себя ярко выраженной оппортунисткой, отметил Камкин, являющийся старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
"Например, она еще полтора года назад заявляла, что никогда не пойдет в коалицию с партиями, поддерживающими киевский режим, но в Тюрингии ее партия пошла в коалицию с ХДС", - рассказал собеседник издания.
Он не исключил того, что 23 февраля в результате выборов в парламент третьим партнером в коалицию пригласят не зеленых, а ее партию, потому что СДПГ и ХДС может не хватить 50% для формирования двухпартийной коалиции.
Камкин также полагает, что при новых властях Берлин может пойти на ввод своих войск на Украину.
О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
 
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