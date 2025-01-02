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Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России

Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России - 02.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России

В РФ до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2025-01-02T04:44

2025-01-02T04:44

2025-01-02T04:44

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Глава минобороны Андрей Белоусов ранее на коллегии министерства предложил сформировать войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года."Главная проблема в том, что у нас до сих пор нет военно-учетной специальности (ВУС) "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ. Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается", - сказал Орлов.То есть появление войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика, добавил он.Все озвученные на коллегии решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик, и человека, который проходил обучение и стажировку, неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нормального нет, и беспилотчика потеряли, подытожил эксперт.О роли систем передачи данных в российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО.

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новости, россия, бпла, сво