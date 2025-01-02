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Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России
Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России - 02.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России
В РФ до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2025-01-02T04:44
2025-01-02T04:44
2025-01-02T04:44
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Глава минобороны Андрей Белоусов ранее на коллегии министерства предложил сформировать войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года."Главная проблема в том, что у нас до сих пор нет военно-учетной специальности (ВУС) "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ. Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается", - сказал Орлов.То есть появление войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика, добавил он.Все озвученные на коллегии решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик, и человека, который проходил обучение и стажировку, неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нормального нет, и беспилотчика потеряли, подытожил эксперт.О роли систем передачи данных в российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, бпла, сво
Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России
В РФ до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Глава минобороны Андрей Белоусов
ранее на коллегии министерства предложил сформировать войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.
"Главная проблема в том, что у нас до сих пор нет военно-учетной специальности (ВУС) "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ. Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается", - сказал Орлов.
То есть появление войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика, добавил он.
Все озвученные на коллегии решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик, и человека, который проходил обучение и стажировку, неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нормального нет, и беспилотчика потеряли, подытожил эксперт.