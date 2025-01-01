https://ukraina.ru/20250101/1060090664.html

Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам

Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам - 01.01.2025 Украина.ру

Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам

Решение киевского режима прекратить транзит российского газа - удар в спину для стран Евросоюза. Таким образом Владимир Зеленский фактически взял население стран ЕС в заложники

2025-01-01T16:23

2025-01-01T16:23

2025-01-01T16:23

новости

украина

европа

киев

владимир зеленский

шеремет

олег хавич

ес

украина.ру

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101905/90/1019059094_0:218:3084:1952_1920x0_80_0_0_4704721ce726a53da771d35ca6a2ca0a.jpg.webp

Это мнение 1 января высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет. Его слова опубликовало агентство РИА Новости.И действительно, в 2024 году многие европейские страны недвусмысленно давали понять, что устали от Киева и желания продолжать помогать ему не имеют. Причем в списке таковых оказались не только, например, очевидные Сербия и Венгрия, но и "клявшаяся в вечной любви" Польша.О том, почему Варшава изменила Киеву, можно узнать в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Зеленский сообщал давно.Не прошло и нескольких часов, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".С другой стороны баррикад - Словакия, Греция и Молдавия. Первые две понимают, что совсем скоро их ожидают как минимум неподъемные счета за газ, а как максимум - холод. В Кишиневе уже столкнулись с первыми отключениями.В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газаОднако большинство экспертов сходятся в том, что Киев принял решение завернуть вентиль по указанию из Вашингтона и Брюсселя, чтобы дать дорогу американскому сжиженному природному газу (СПГ).Тем временем сама Украина теряет от разрыва "газовых отношений" с Россией примерно 800 млн долларов в год. Однако есть у этой медали и вторая сторона, уверены специалисты по энергетике: пока газ проходил по территории Украины, часть его "терялась" при транспортировке. Теперь "издержкам" перегонки браться просто неоткуда, и в Киеве уже анонсировали, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в четыре раза.О том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материал автора издания Украина.ру Марины Поляковой Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.

украина

европа

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, киев, владимир зеленский, шеремет, олег хавич, ес, украина.ру, госдума, газ, спг, сша, еврокомиссия, месть, шантаж