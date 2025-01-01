Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам - 01.01.2025 Украина.ру
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Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам
Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам - 01.01.2025 Украина.ру
Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам
Решение киевского режима прекратить транзит российского газа - удар в спину для стран Евросоюза. Таким образом Владимир Зеленский фактически взял население стран ЕС в заложники
2025-01-01T16:23
2025-01-01T16:23
новости
украина
европа
киев
владимир зеленский
шеремет
олег хавич
ес
украина.ру
госдума
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Это мнение 1 января высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет. Его слова опубликовало агентство РИА Новости.И действительно, в 2024 году многие европейские страны недвусмысленно давали понять, что устали от Киева и желания продолжать помогать ему не имеют. Причем в списке таковых оказались не только, например, очевидные Сербия и Венгрия, но и "клявшаяся в вечной любви" Польша.О том, почему Варшава изменила Киеву, можно узнать в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Зеленский сообщал давно.Не прошло и нескольких часов, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".С другой стороны баррикад - Словакия, Греция и Молдавия. Первые две понимают, что совсем скоро их ожидают как минимум неподъемные счета за газ, а как максимум - холод. В Кишиневе уже столкнулись с первыми отключениями.В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газаОднако большинство экспертов сходятся в том, что Киев принял решение завернуть вентиль по указанию из Вашингтона и Брюсселя, чтобы дать дорогу американскому сжиженному природному газу (СПГ).Тем временем сама Украина теряет от разрыва "газовых отношений" с Россией примерно 800 млн долларов в год. Однако есть у этой медали и вторая сторона, уверены специалисты по энергетике: пока газ проходил по территории Украины, часть его "терялась" при транспортировке. Теперь "издержкам" перегонки браться просто неоткуда, и в Киеве уже анонсировали, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в четыре раза.О том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материал автора издания Украина.ру Марины Поляковой Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.
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новости, украина, европа, киев, владимир зеленский, шеремет, олег хавич, ес, украина.ру, госдума, газ, спг, сша, еврокомиссия, месть, шантаж
Новости, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Шеремет, Олег Хавич, ЕС, Украина.ру, Госдума, газ, СПГ, США, Еврокомиссия, месть, шантаж

Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам

16:23 01.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" на Украине
Газораспределительная станция Нежухив на Украине - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Решение киевского режима прекратить транзит российского газа - удар в спину для стран Евросоюза. Таким образом Владимир Зеленский фактически взял население стран ЕС в заложники
Это мнение 1 января высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет. Его слова опубликовало агентство РИА Новости.

"Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население - без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину. Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", - сказал Шеремет.

И действительно, в 2024 году многие европейские страны недвусмысленно давали понять, что устали от Киева и желания продолжать помогать ему не имеют. Причем в списке таковых оказались не только, например, очевидные Сербия и Венгрия, но и "клявшаяся в вечной любви" Польша.
О том, почему Варшава изменила Киеву, можно узнать в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Зеленский сообщал давно.
Не прошло и нескольких часов, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".
С другой стороны баррикад - Словакия, Греция и Молдавия. Первые две понимают, что совсем скоро их ожидают как минимум неподъемные счета за газ, а как максимум - холод. В Кишиневе уже столкнулись с первыми отключениями.
В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа
Однако большинство экспертов сходятся в том, что Киев принял решение завернуть вентиль по указанию из Вашингтона и Брюсселя, чтобы дать дорогу американскому сжиженному природному газу (СПГ).
Тем временем сама Украина теряет от разрыва "газовых отношений" с Россией примерно 800 млн долларов в год. Однако есть у этой медали и вторая сторона, уверены специалисты по энергетике: пока газ проходил по территории Украины, часть его "терялась" при транспортировке. Теперь "издержкам" перегонки браться просто неоткуда, и в Киеве уже анонсировали, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в четыре раза.
О том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материал автора издания Украина.ру Марины Поляковой Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.
 
НовостиУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийШереметОлег ХавичЕСУкраина.руГосдумагазСПГСШАЕврокомиссияместьшантаж
 
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Заголовок открываемого материала
17:05Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы
16:23Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам
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15:51Украинский взгляд: опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР, самое гуманное государство земли
15:37В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа
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14:31Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
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