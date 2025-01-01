"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку" - 01.01.2025 Украина.ру
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"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку"
"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку" - 01.01.2025 Украина.ру
"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку"
В 1971 году к новогоднему показу готовился, пожалуй, самый оригинальный снятый в Украине на казацкую тематику фильм. Он должен был выйти 1 января, но попал "на полку" и пролежал там 11 лет. Когда же "Пропавшая грамота" всё же вышла в прокат, сразу полюбилась зрителям, а музыка из фильма стала неофициальным гимном Украины
2025-01-01T18:45
2025-01-01T18:45
история
эксклюзив
кино
казаки
николай васильевич гоголь
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Хотя его могло и не быть. Первоначально лента должна была сниматься по совершенно иному сценарию, и планировался совершенно другой режиссер — Виктор Гресь ("Чёрная курица, или Подземные жители" (1980), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1989). Однако украинские чиновники от кино посчитали сценарий чересчур националистическим, режиссёр же тяжело заболел — уже сформированная к тому времени сценарная группа решила, что, как говорится, "кина не будет".Но тут было принято решение сменить и сценариста, и режиссёра.Делать экранизацию фантасмагорической повести Николая Васильевича Гоголя назначили Бориса Ивченко ("Олеся" (1971). Тот сразу оговорил одно условие: на главную роль он хотел одного из самых известных, украинских актёров — Ивана Миколайчука.На то время, благодаря лентам "Тени забытых предков" (1964) и "Белая птица с чёрной отметиной" (1970), он был человеком с мировой известностью. Ивченко так и сказал: "Дадите Ивана… и к Новому году мы план выполним". Чиновники подумали… и дали.Ивченко предстояло сделать выбор из нескольких предложенных к экранизации сценариев, и он остановился на творении Ивана Драча — известного украинского диссидента, правда еще в 1966-м году в своём диссидентстве публично раскаявшегося. В это время как раз на Украине происходила смена политической власти — Шелеста сменял Щербицкий, известный своим категорическим неприятием всего, что имело бы хотя бы малейший националистический намёк.Драч решил, что фильм запретят, а потому сказал режиссёру: "Вот вам сценарий. Делайте, что хотите с ним". Ну а Ивченко с Миколайчуком только того и надо было.Генератором идей стал Миколайчук.Например, в самом начале фильма первоначально планировалось задействовать 11-й отдельный кавалерийский полк, существовавший в Вооружённых Силах СССР специально для проведения киносъёмок. Актёр спросил Ивченко: "Боря, а вот этот бой будет, кони будут, все будут. Ты снимешь такой, как американцы снимают?"Речь шла о батальных сценах в голливудском фильме "Тарас Бульба", снятом в 1962 году с участием известнейшего на то время американского актёра и продюсера Юла Бриннера (кстати, выходца из России). Тот честно признался, что такого опыта у него нет, в себе он не уверен, да и денег могут не дать.И тогда Миколайчук сказал: "Слушай, так может оно нам и не надо", и предложил идею: в самом начале фильма он и его соратник стоят на фоне красного казацкого стяга с пистолями наготове среди страшной, судя по доносящимся до них, сечи, и поют народную песню, которая после выхода фильма фактически получила вторую жизнь:Танцювала риба з раком, риба з раком, А петрушка з пастернаком, з пастернаком, А цибуля з часником, А дівчина з козаком.Далее, вытянув пистоли, казаки бросаются в бой… и в следующем кадре мы уже видим побоище с лежащими на поле телами и бродящими по нему немногими выжившими. Идея понравилась, и её сразу реализовали.Большинство сцен снималось в Полтавской области в селе Красногоровка. Выбор на неё пал сразу, эту локацию киевские киношники хорошо знали, потому что буквально за несколько лет до того здесь снимался мосфильмовская лента "Осенние свадьбы", в создании которой принимала участие и часть съёмочной группы. В этом селе настолько хорошо сохранилась на то время аутентичная украинская архитектура, быт, открывались настолько прекрасные пейзажи, что никаких декораций просто не требовалось.Всё, что снято в "Пропавшей грамоте", — это реальные украинские хаты, реальные плетни, колодцы и т.д. И люди тоже реальные.В селе перед началом съёмок сделали объявление, что сняться может любой желающий. За один съёмочный день платили 3 рубля — хороший приработок к зарплате колхозника, да ещё потом и в кино покажут. Конечно, от желающих не было отбоя. Особенно все оживились, когда стало известно, что некоторым актёрам массовки, кто чаще появлялся в кадре и даже говорил какие-то реплики, как, например, баба Дзвинычко, платят и по 8, и по 10, и даже по 12 рублей. Массовка изображала и трупы после побоища вначале фильма, и односельчан казака Василя в самом его конце.К подбору актёров приложил свою руку и Миколайчук. Фёдора Стригуна на роль своего побратима Андрея пригласил именно он, позвонил ему как-то ночью: "Это я, Федьку, мы тут думали-думали, и предлагаем тебе Андрея сыграть, чтобы было кому спину прикрыть". Конечно, Стригун не отказал своему другу. Ну а режиссёр, увидев актёра воочию, согласился взять его на роль без проб — он полностью подходил.На роль доброго чёрта пригласили… Леонида Быкова, который к тому времени уже вынашивал идею создания своего самого главного фильма — "В бой идут одни старики".Да вот беда, на первых же съёмках он упал с коня, да так неудачно, что попал в больницу, и его пришлось, с подачи Стригуна, заменить актёром Львовского театра им. Заньковецкой Владимиром Глухим. Тот сыграл отлично, но, к сожалению, кроме этой роли в отечественном кинематографе особо ничем более не отметился.Музыкальное оформление фильма — полностью заслуга Миколайчука. Это он подбирал народные песни, он нашёл написавшего колыбельную композитора. Песни исполнили его жена Маричка, её подруга Валентина Ковальская и знаменитая украинская певица Нина Матвиенко.Он же подобрал и широко сейчас известный "Запорожский марш" Евгения Адамцевича. Мелодию первой его части композитор услышал ещё в 1926 году от кобзаря Ивана Кирилловича Положая, вторую сочинил сам.Впервые прилюдно марш исполнил сам Адамцевич в 1969 году на концерте в Киевском театре оперы и балета им. Тараса Шевченко. Чуть позже дирижёр Государственного оркестра Виктор Гуцал создал другую ставшую канонической обработку, в которой использовал мотивы народной песни "Ой, на горі та женці жнуть". Эта версия "Запорожского марша" впервые прозвучала 12 апреля 1970 года, ну а "Пропавшая грамота" сделала её широко известной и популярной.Можно встретить утверждения, что марш был запрещённ, но в Киеве, в том числе и после запрета фильма, его регулярно исполняли. Если запрет и был, то неофициальный, и не строгий, хотя худсоветы его и изучали на предмет ассоциации с "сечевыми стрельцами" и вообще националистической окраски.Также Миколайчук помогал Ивченко и с режиссурой — фильмография у него за спиной уже была солидная, побольше, чем у Бориса Викторовича, и он ему иногда подсказывал некоторые интересные решения. Большинство шуток и гэгов (так на киношном жаргоне называют смешные эпизоды) так же в основном придуманы Миколайчуком. Например, ему принадлежит известная, ушедшая в народ шутка:— Василю, а може все ж вип'ємо.— Нє-а… Нема сил відмовитись. Трішечки, але відро.— Два відра.Миколайчук и остальные создатели фильма любили выпить и умели это делать… что, в принципе, свойственно было и казакам, которых они играли. Не зря же некоторые историки утверждают, что условием приёма на Сечь было не только исповедание православной веры и знание русского языка (деления на современные русский или украинский язык тогда ещё не было), но и умение пить горилку.Но во время съёмок пить категорически запрещалось. Кстати, у казаков вообще в походах пьянство каралось смертью. Так что актёры на площадке не пили, и Миколайчук показывал им в этом пример. Зато вечером по старой киношной традиции за общим столом все отводили душу. За шашлыками и ухой, за дружеской беседой находились какие-то новые творческие решения. Воодушевлённые сложившейся на съёмочной площадке атмосферой, актёры не боялись импровизировать, и множество этих импровизаций потом вошло в фильм.Миколайчуку и Стригуну было так удобно и привычно носить казацкую одежду, они так срослись с ней, что договорились вообще во время съёмочного периода обычные современные вещи не носить. Фёдор Николаевич потом вспоминал, что, когда пришло время уезжать с Полтавщины, и они с Миколайчуком вместо шаровар и свиток натянули на себя джинсы и рубашки, оказалось, что они разучились в них ходить.Для съёмок на зачарованном озере подобрали болотце у Красногоровки, посреди которого стояли несколько засохших верб. Воду из него откачали в текущую рядом реку Псёл. Чтобы озерцо выглядело загадочнее и зловещей в оголившееся дно воткнули ещё сухих стволов, установили помост и закачали воду обратно, так, чтобы помост оказался на несколько сантиметров ниже поверхности. В результате в фильме кажется, что актёры ходят по воде, хотя это не совсем так.Фильм снимали на отечественную плёнку "Свема", которая, из-за своего качества, вызывала у советских киношников массу нареканий. Чиновники иногда закупали импортный "Кодак", и вот такую плёнку Ивченко удалось "выбить" для съёмок наиболее ответственных эпизодов — верховых проездов казаков, конной атаки, массовых сцен, зачарованного озера. Со "Свемой" существовал повышенный риск, что она порвётся, и всё придётся переснимать заново, а это очень хлопотно… и дорого.Пекло, правда, снимали на "Свему" — "Кодака" не хватило.Финальные эпизоды делали в Ленинграде. Именно из-за них фильм потом скорее всего и положили на полку. По сюжету казаки прибывают во дворец к Екатерине Великой, но Василь узнаёт в её обличье одновременно и ведьму, и свою жену, и шлёпает по лицу.На просмотре в Государственном комитете СССР по кинематографии присутствовал его начальник Борис Павленок. До момента с императрицей ему и остальным всё нравилось, но после него улыбки с лиц чиновников сползли. Когда зажёгся свет, Павленок возмущённо воскликнул: "Как это может быть — украинский народ бьёт великий русский народ по лицу?" Эпизод с Екатериной постановили вырезать и добавить несколько сцен, которые должны были кардинально изменить концовку.Из здания госкомитета Ивченко вышел в расстроенных чувствах, а Миколайчук страшно разозлился. Они стояли курили. Иван Васильевич уговаривал режиссёра не соглашаться на требования чинуш, а тот объяснял, что ему очень важно, чтобы фильм увидел зритель. Не заметив, что Павленок проходит мимо, Миколайчук зло бросил: "Что ты перед свиньями бисер мечешь? Перестань, Боря, и нечего плакаться. Мы сняли гениальное кино, а они начнут сейчас нам его резать".Может, повлияли эти горькие слова Миколайчука, но в Москве фильм утвердили, однако на экраны 1 января 1972 года он так и не вышел, и до сих пор достоверно неизвестно, почему.В результате больше десяти лет "Пропавшую грамоту" смотрели только избранные. Этот фильм был любимым у председателя совета министров УССР Александра Ляшко, его копия лежала у него в ящике стола. Когда приезжали какие-нибудь высокопоставленные гости: казахские, туркменские, польские, чешские, после щедрого застолья Ляшко просил своих помощников прокрутить им этот фильм.Наконец так же по до конца неизвестным причинам в 1983 году фильм вышел в прокат, но только на территории Украины, хотя подготовлены были и украиноязычная, и русскоязычная версии. Из-за своей непохожести на другие ленты, из-за музыкального оформления и многих других факторов "Пропавшая грамота" до сих пор остаётся в памяти зрителей и является одним из лучших фильмов, посвящённых казацкой теме.
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история, эксклюзив, кино, казаки, николай васильевич гоголь
История, Эксклюзив, кино, казаки, Николай Васильевич Гоголь

"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку"

18:45 01.01.2025
 
© imdb.com
© imdb.com
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Алексей Стаценко
публицист
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В 1971 году к новогоднему показу готовился, пожалуй, самый оригинальный снятый в Украине на казацкую тематику фильм. Он должен был выйти 1 января, но попал "на полку" и пролежал там 11 лет. Когда же "Пропавшая грамота" всё же вышла в прокат, сразу полюбилась зрителям, а музыка из фильма стала неофициальным гимном Украины
Хотя его могло и не быть. Первоначально лента должна была сниматься по совершенно иному сценарию, и планировался совершенно другой режиссер — Виктор Гресь ("Чёрная курица, или Подземные жители" (1980), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1989). Однако украинские чиновники от кино посчитали сценарий чересчур националистическим, режиссёр же тяжело заболел — уже сформированная к тому времени сценарная группа решила, что, как говорится, "кина не будет".
Но тут было принято решение сменить и сценариста, и режиссёра.
Делать экранизацию фантасмагорической повести Николая Васильевича Гоголя назначили Бориса Ивченко ("Олеся" (1971). Тот сразу оговорил одно условие: на главную роль он хотел одного из самых известных, украинских актёров — Ивана Миколайчука.
На то время, благодаря лентам "Тени забытых предков" (1964) и "Белая птица с чёрной отметиной" (1970), он был человеком с мировой известностью. Ивченко так и сказал: "Дадите Ивана… и к Новому году мы план выполним". Чиновники подумали… и дали.
Ивченко предстояло сделать выбор из нескольких предложенных к экранизации сценариев, и он остановился на творении Ивана Драча — известного украинского диссидента, правда еще в 1966-м году в своём диссидентстве публично раскаявшегося. В это время как раз на Украине происходила смена политической власти — Шелеста сменял Щербицкий, известный своим категорическим неприятием всего, что имело бы хотя бы малейший националистический намёк.
Иван Миколайчук - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 12:40
В Киеве похитили мемориальную доску Ивану МиколайчукуКража произошла несколько недель назад, но о ней замалчивали, чтобы морально не травмировать жену актера
Драч решил, что фильм запретят, а потому сказал режиссёру: "Вот вам сценарий. Делайте, что хотите с ним". Ну а Ивченко с Миколайчуком только того и надо было.
Генератором идей стал Миколайчук.
Например, в самом начале фильма первоначально планировалось задействовать 11-й отдельный кавалерийский полк, существовавший в Вооружённых Силах СССР специально для проведения киносъёмок. Актёр спросил Ивченко: "Боря, а вот этот бой будет, кони будут, все будут. Ты снимешь такой, как американцы снимают?"
Речь шла о батальных сценах в голливудском фильме "Тарас Бульба", снятом в 1962 году с участием известнейшего на то время американского актёра и продюсера Юла Бриннера (кстати, выходца из России). Тот честно признался, что такого опыта у него нет, в себе он не уверен, да и денег могут не дать.
И тогда Миколайчук сказал: "Слушай, так может оно нам и не надо", и предложил идею: в самом начале фильма он и его соратник стоят на фоне красного казацкого стяга с пистолями наготове среди страшной, судя по доносящимся до них, сечи, и поют народную песню, которая после выхода фильма фактически получила вторую жизнь:
Танцювала риба з раком, риба з раком,
А петрушка з пастернаком, з пастернаком,
А цибуля з часником,
А дівчина з козаком.
Гоголь коллаж
12 августа 2023, 12:48Культура
Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 годуВышедший в 2009 году российско-украинский фильм "Тарас Бульба" Владимира Бортко смотреть в Киеве было немодно, и даже позорно. Фильм сразу же попал в несколько скандалов: главный из них – в картине несколько десятков раз употребляется словосочетание "русская земля"
Далее, вытянув пистоли, казаки бросаются в бой… и в следующем кадре мы уже видим побоище с лежащими на поле телами и бродящими по нему немногими выжившими. Идея понравилась, и её сразу реализовали.
Большинство сцен снималось в Полтавской области в селе Красногоровка. Выбор на неё пал сразу, эту локацию киевские киношники хорошо знали, потому что буквально за несколько лет до того здесь снимался мосфильмовская лента "Осенние свадьбы", в создании которой принимала участие и часть съёмочной группы. В этом селе настолько хорошо сохранилась на то время аутентичная украинская архитектура, быт, открывались настолько прекрасные пейзажи, что никаких декораций просто не требовалось.
Всё, что снято в "Пропавшей грамоте", — это реальные украинские хаты, реальные плетни, колодцы и т.д. И люди тоже реальные.
В селе перед началом съёмок сделали объявление, что сняться может любой желающий. За один съёмочный день платили 3 рубля — хороший приработок к зарплате колхозника, да ещё потом и в кино покажут. Конечно, от желающих не было отбоя.
Особенно все оживились, когда стало известно, что некоторым актёрам массовки, кто чаще появлялся в кадре и даже говорил какие-то реплики, как, например, баба Дзвинычко, платят и по 8, и по 10, и даже по 12 рублей. Массовка изображала и трупы после побоища вначале фильма, и односельчан казака Василя в самом его конце.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября 2020, 01:00
«Ты янычар! Тебя прислали меня убить!» Как снимали шедевр гуцульского артхауса4 сентября 1965 года в первом киевском широкоформатном кинотеатре «Украина» состоялся премьерный публичный показ фильма «Тени забытых предков». Он оказался ключевым событием не только для украинской, советской и даже мировой культуры, но и знаковым политическим событием, оставившим в истории Украины неизгладимый след
К подбору актёров приложил свою руку и Миколайчук. Фёдора Стригуна на роль своего побратима Андрея пригласил именно он, позвонил ему как-то ночью: "Это я, Федьку, мы тут думали-думали, и предлагаем тебе Андрея сыграть, чтобы было кому спину прикрыть".
Конечно, Стригун не отказал своему другу. Ну а режиссёр, увидев актёра воочию, согласился взять его на роль без проб — он полностью подходил.
На роль доброго чёрта пригласили… Леонида Быкова, который к тому времени уже вынашивал идею создания своего самого главного фильма — "В бой идут одни старики".
Да вот беда, на первых же съёмках он упал с коня, да так неудачно, что попал в больницу, и его пришлось, с подачи Стригуна, заменить актёром Львовского театра им. Заньковецкой Владимиром Глухим. Тот сыграл отлично, но, к сожалению, кроме этой роли в отечественном кинематографе особо ничем более не отметился.
Музыкальное оформление фильма — полностью заслуга Миколайчука. Это он подбирал народные песни, он нашёл написавшего колыбельную композитора. Песни исполнили его жена Маричка, её подруга Валентина Ковальская и знаменитая украинская певица Нина Матвиенко.
Он же подобрал и широко сейчас известный "Запорожский марш" Евгения Адамцевича. Мелодию первой его части композитор услышал ещё в 1926 году от кобзаря Ивана Кирилловича Положая, вторую сочинил сам.
Кадр из фильма В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа 2023, 18:00История
"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида БыковаЧерез несколько лет после войны Леонид Фёдорович Быков ехал в вагоне-теплушке и там услышал песню "Смуглянка". Тогда для себя он решил, что, когда-нибудь он снимет фильм о войне, и обязательно в него войдёт эта песня. Почти через 30 лет так и произошло. 12 августа 1974 года фильм вышел в прокат
Впервые прилюдно марш исполнил сам Адамцевич в 1969 году на концерте в Киевском театре оперы и балета им. Тараса Шевченко. Чуть позже дирижёр Государственного оркестра Виктор Гуцал создал другую ставшую канонической обработку, в которой использовал мотивы народной песни "Ой, на горі та женці жнуть". Эта версия "Запорожского марша" впервые прозвучала 12 апреля 1970 года, ну а "Пропавшая грамота" сделала её широко известной и популярной.
Можно встретить утверждения, что марш был запрещённ, но в Киеве, в том числе и после запрета фильма, его регулярно исполняли. Если запрет и был, то неофициальный, и не строгий, хотя худсоветы его и изучали на предмет ассоциации с "сечевыми стрельцами" и вообще националистической окраски.
Также Миколайчук помогал Ивченко и с режиссурой — фильмография у него за спиной уже была солидная, побольше, чем у Бориса Викторовича, и он ему иногда подсказывал некоторые интересные решения. Большинство шуток и гэгов (так на киношном жаргоне называют смешные эпизоды) так же в основном придуманы Миколайчуком. Например, ему принадлежит известная, ушедшая в народ шутка:
— Василю, а може все ж вип'ємо.
— Нє-а… Нема сил відмовитись. Трішечки, але відро.
— Два відра.
Фестиваль казачьей культуры Александровская крепость - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 12:42История
70 лет первому советскому фильму ужасов. Без Украины не обошлось
Миколайчук и остальные создатели фильма любили выпить и умели это делать… что, в принципе, свойственно было и казакам, которых они играли. Не зря же некоторые историки утверждают, что условием приёма на Сечь было не только исповедание православной веры и знание русского языка (деления на современные русский или украинский язык тогда ещё не было), но и умение пить горилку.
Но во время съёмок пить категорически запрещалось. Кстати, у казаков вообще в походах пьянство каралось смертью. Так что актёры на площадке не пили, и Миколайчук показывал им в этом пример.
Зато вечером по старой киношной традиции за общим столом все отводили душу. За шашлыками и ухой, за дружеской беседой находились какие-то новые творческие решения. Воодушевлённые сложившейся на съёмочной площадке атмосферой, актёры не боялись импровизировать, и множество этих импровизаций потом вошло в фильм.
Миколайчуку и Стригуну было так удобно и привычно носить казацкую одежду, они так срослись с ней, что договорились вообще во время съёмочного периода обычные современные вещи не носить. Фёдор Николаевич потом вспоминал, что, когда пришло время уезжать с Полтавщины, и они с Миколайчуком вместо шаровар и свиток натянули на себя джинсы и рубашки, оказалось, что они разучились в них ходить.
Для съёмок на зачарованном озере подобрали болотце у Красногоровки, посреди которого стояли несколько засохших верб. Воду из него откачали в текущую рядом реку Псёл. Чтобы озерцо выглядело загадочнее и зловещей в оголившееся дно воткнули ещё сухих стволов, установили помост и закачали воду обратно, так, чтобы помост оказался на несколько сантиметров ниже поверхности. В результате в фильме кажется, что актёры ходят по воде, хотя это не совсем так.
Тайны Святого Юра. Кадр из фильма
6 декабря 2024, 16:00История
Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра"6 декабря 1982 года на советские киноэкраны вышел фильм "Тайны святого Юра". Он имел ярко выраженный пропагандистский антиклерикальный характер, но зрителю больше "заходили" картины развлекательного жанра, а потому он собрал не слишком большую аудиторию – всего 6,2 миллиона, для того времени это было немного
Фильм снимали на отечественную плёнку "Свема", которая, из-за своего качества, вызывала у советских киношников массу нареканий. Чиновники иногда закупали импортный "Кодак", и вот такую плёнку Ивченко удалось "выбить" для съёмок наиболее ответственных эпизодов — верховых проездов казаков, конной атаки, массовых сцен, зачарованного озера. Со "Свемой" существовал повышенный риск, что она порвётся, и всё придётся переснимать заново, а это очень хлопотно… и дорого.
Пекло, правда, снимали на "Свему" — "Кодака" не хватило.
Финальные эпизоды делали в Ленинграде. Именно из-за них фильм потом скорее всего и положили на полку. По сюжету казаки прибывают во дворец к Екатерине Великой, но Василь узнаёт в её обличье одновременно и ведьму, и свою жену, и шлёпает по лицу.
На просмотре в Государственном комитете СССР по кинематографии присутствовал его начальник Борис Павленок. До момента с императрицей ему и остальным всё нравилось, но после него улыбки с лиц чиновников сползли. Когда зажёгся свет, Павленок возмущённо воскликнул: "Как это может быть — украинский народ бьёт великий русский народ по лицу?" Эпизод с Екатериной постановили вырезать и добавить несколько сцен, которые должны были кардинально изменить концовку.
Из здания госкомитета Ивченко вышел в расстроенных чувствах, а Миколайчук страшно разозлился. Они стояли курили. Иван Васильевич уговаривал режиссёра не соглашаться на требования чинуш, а тот объяснял, что ему очень важно, чтобы фильм увидел зритель. Не заметив, что Павленок проходит мимо, Миколайчук зло бросил:
"Что ты перед свиньями бисер мечешь? Перестань, Боря, и нечего плакаться. Мы сняли гениальное кино, а они начнут сейчас нам его резать".
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Может, повлияли эти горькие слова Миколайчука, но в Москве фильм утвердили, однако на экраны 1 января 1972 года он так и не вышел, и до сих пор достоверно неизвестно, почему.
В результате больше десяти лет "Пропавшую грамоту" смотрели только избранные. Этот фильм был любимым у председателя совета министров УССР Александра Ляшко, его копия лежала у него в ящике стола. Когда приезжали какие-нибудь высокопоставленные гости: казахские, туркменские, польские, чешские, после щедрого застолья Ляшко просил своих помощников прокрутить им этот фильм.
Наконец так же по до конца неизвестным причинам в 1983 году фильм вышел в прокат, но только на территории Украины, хотя подготовлены были и украиноязычная, и русскоязычная версии. Из-за своей непохожести на другие ленты, из-за музыкального оформления и многих других факторов "Пропавшая грамота" до сих пор остаётся в памяти зрителей и является одним из лучших фильмов, посвящённых казацкой теме.
 
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