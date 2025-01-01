Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы - 01.01.2025 Украина.ру
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Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы
Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы - 01.01.2025 Украина.ру
Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы
Большинство украинцев, которые сейчас хотят уехать в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, так как выехать напрямую им не дает киевский режим. Об этом 1 января агентству РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2025-01-01T17:05
2025-01-01T17:05
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Ранее СМИ сообщали, что больше всего с Украины выезжает подростков, то есть тех, кого пока не могут мобилизовать по возрасту, но буквально "завтра" они окажутся на фронте, когда призывной возраст будет снова понижен.Согласно последнему отчету Евростата, по состоянию на конец осени 2024 года примерно 4,2 миллиона граждан Украины находятся на территории ЕС. Лидерами по количеству приема украинских беженцев стали Германия, Польша и Чехия.И если раньше европейские государства с охотой помогали украинским переселенцам, то в последнее время пыл ЕС заметно поубавился. Причем произошло это даже в тех странах, которые обещали киевскому режиму помощь "до конца".Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСамое интересное, что причина нынешнего положения украинских беженцев в Европе - в них же самих. Граждане этой страны крайне фривольно ведут себя на просторах приютившего их Евросоюза, нередко совершают преступления против местного населения, отказываются работать и учить местные языки, но при этом требуют содержать их "по европейскому образцу".Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцевВсе больше стран ЕС поддерживают идею о депортации украинцев на родину, но там их очевидно ждет мобилизация. При раскладе, что за время СВО ВСУ уже потеряли более миллиона человек, желания оказаться в окопе у "европейских" украинцев нет.Во время декабрьской "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин отметил, что в России украинцев уже больше, чем на самой Украине."Мне кажется, украинцев в России уже проживает... Если не столько же, сколько на Украине, то может даже больше. Я не шучу. Это миллионы людей", - сказал глава РФ.
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новости, россия, украина, европа, владимир сальдо, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, беженцы, украинские беженцы
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Сальдо, Владимир Путин, ЕС, Вооруженные силы Украины, беженцы, украинские беженцы

Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы

17:05 01.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: беженцы, Украина, Россия
Коллаж: беженцы, Украина, Россия - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Украина.ру
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Большинство украинцев, которые сейчас хотят уехать в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, так как выехать напрямую им не дает киевский режим. Об этом 1 января агентству РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу", - сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что больше всего с Украины выезжает подростков, то есть тех, кого пока не могут мобилизовать по возрасту, но буквально "завтра" они окажутся на фронте, когда призывной возраст будет снова понижен.
Согласно последнему отчету Евростата, по состоянию на конец осени 2024 года примерно 4,2 миллиона граждан Украины находятся на территории ЕС. Лидерами по количеству приема украинских беженцев стали Германия, Польша и Чехия.
И если раньше европейские государства с охотой помогали украинским переселенцам, то в последнее время пыл ЕС заметно поубавился. Причем произошло это даже в тех странах, которые обещали киевскому режиму помощь "до конца".
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев
Самое интересное, что причина нынешнего положения украинских беженцев в Европе - в них же самих. Граждане этой страны крайне фривольно ведут себя на просторах приютившего их Евросоюза, нередко совершают преступления против местного населения, отказываются работать и учить местные языки, но при этом требуют содержать их "по европейскому образцу".
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев
Все больше стран ЕС поддерживают идею о депортации украинцев на родину, но там их очевидно ждет мобилизация. При раскладе, что за время СВО ВСУ уже потеряли более миллиона человек, желания оказаться в окопе у "европейских" украинцев нет.
Во время декабрьской "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин отметил, что в России украинцев уже больше, чем на самой Украине.
"Мне кажется, украинцев в России уже проживает... Если не столько же, сколько на Украине, то может даже больше. Я не шучу. Это миллионы людей", - сказал глава РФ.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаВладимир СальдоВладимир ПутинЕСВооруженные силы Украиныбеженцыукраинские беженцы
 
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Заголовок открываемого материала
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