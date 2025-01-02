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Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине - 02.01.2025 Украина.ру
Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
Удары по Украине должны быть комплексными, чтобы причинять этой стране больший ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-02T06:36
2025-01-02T06:36
2025-01-02T06:36
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В декабре ВС РФ нанесли несколько ударов по Украине, основой которых стали беспилотники, напомнил Рожин.Это является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад. Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Дональде Трампе, отметил эксперт. "Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", - сказал он.Что касается событий на фронте, то Рожин заявил, что взятие Покровска, которое ожидалось некоторыми до нового года, произойдет теперь только весной. Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, борис рожин, сво
Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
Удары по Украине должны быть комплексными, чтобы причинять этой стране больший ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В декабре ВС РФ нанесли несколько ударов по Украине, основой которых стали беспилотники, напомнил Рожин.
Это является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад
. Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Дональде Трампе, отметил эксперт.
"Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", - сказал он.
Что касается событий на фронте, то Рожин заявил, что взятие Покровска, которое ожидалось некоторыми до нового года, произойдет теперь только весной.