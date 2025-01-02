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Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине

Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине - 02.01.2025 Украина.ру

Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине

Удары по Украине должны быть комплексными, чтобы причинять этой стране больший ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-02T06:36

2025-01-02T06:36

2025-01-02T06:36

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В декабре ВС РФ нанесли несколько ударов по Украине, основой которых стали беспилотники, напомнил Рожин.Это является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад. Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Дональде Трампе, отметил эксперт. "Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", - сказал он.Что касается событий на фронте, то Рожин заявил, что взятие Покровска, которое ожидалось некоторыми до нового года, произойдет теперь только весной. Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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