Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине - 02.01.2025 Украина.ру
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Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине - 02.01.2025 Украина.ру
Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
Удары по Украине должны быть комплексными, чтобы причинять этой стране больший ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-02T06:36
2025-01-02T06:36
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В декабре ВС РФ нанесли несколько ударов по Украине, основой которых стали беспилотники, напомнил Рожин.Это является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад. Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Дональде Трампе, отметил эксперт. "Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", - сказал он.Что касается событий на фронте, то Рожин заявил, что взятие Покровска, которое ожидалось некоторыми до нового года, произойдет теперь только весной. Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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новости, украина, россия, борис рожин, сво
Новости, Украина, Россия, Борис Рожин, СВО

Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине

06:36 02.01.2025
 
© Скриншот из видео «вБлокнот»Борис Рожин
Борис Рожин
© Скриншот из видео «вБлокнот»
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Удары по Украине должны быть комплексными, чтобы причинять этой стране больший ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В декабре ВС РФ нанесли несколько ударов по Украине, основой которых стали беспилотники, напомнил Рожин.
Это является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад. Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Дональде Трампе, отметил эксперт.
"Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", - сказал он.
Что касается событий на фронте, то Рожин заявил, что взятие Покровска, которое ожидалось некоторыми до нового года, произойдет теперь только весной.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
 
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Заголовок открываемого материала
06:36Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
05:15Рожин рассказал о "кумулятивном эффекте" от перемалывания кадровых частей ВСУ
04:44Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России
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