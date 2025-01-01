В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа
15:37 01.01.2025 (обновлено: 15:40 01.01.2025)
© © Flickr / inyuchoКишинев
© © Flickr / inyucho
В столице Молдавии Кишиневе начались перебои с электричеством после того, как 1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию от жителей Кишинева
"Квартиры превращаются в морозильные камеры, люди пытаются обогреваться всеми возможными способами. Со слов местных, газ отключили в 7 утра. Молдавская ГРЭС перешла на уголь, но это не особо помогло. Со слов жителя Кишинева, в городе перестали работать троллейбусы. Тоже из-за отсутствия электричества в городе. Температура в Тирасполе - до +6. В домах ощущается как ночная - до -4", - говорится в публикации.
Утром 1 января в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отключили отопление и горячее водоснабжение. Причина та же - завершение транзита российского газа через Украину.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Владимир Зеленский сообщал давно.
Тем временем Австрия и Еврокомиссия (ЕК) предлагают встревоженным гражданам не тревожиться, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".
Французская газета Le Monde назвала происходящее историческим событием, отметив, что остановка транзита российского газа серьезно аукнется на ценах на ресурсы, а значит и судьбе Европы. В частности, издание уточнило, что 1 января цена за тысячу кубов голубого топлива составила 512 долларов. А это - самый высокий показатель с октября 2023 года.
Тем временем на Украине заявили, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в четыре раза.
Эксперты отмечают, что остановка транзита российского газа обнажила не только финансовые трудности ЕС, но и конфликтные позиции отдельных стран Европы по энергетическому вопросу.
О том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материале Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?