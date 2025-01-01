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В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа

В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа - 01.01.2025 Украина.ру

В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает после остановки транзита российского газа

В столице Молдавии Кишиневе начались перебои с электричеством после того, как 1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию от жителей Кишинева

2025-01-01T15:37

2025-01-01T15:37

2025-01-01T15:40

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Утром 1 января в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отключили отопление и горячее водоснабжение. Причина та же - завершение транзита российского газа через Украину.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Владимир Зеленский сообщал давно.Венгрия ранее договорилась о продолжении поставок через "Турецкий поток", а в Словакии и Греции поняли, что совсем скоро их ждут такие же отключения, как и в Молдавии. Тем временем Австрия и Еврокомиссия (ЕК) предлагают встревоженным гражданам не тревожиться, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".Французская газета Le Monde назвала происходящее историческим событием, отметив, что остановка транзита российского газа серьезно аукнется на ценах на ресурсы, а значит и судьбе Европы. В частности, издание уточнило, что 1 января цена за тысячу кубов голубого топлива составила 512 долларов. А это - самый высокий показатель с октября 2023 года.Тем временем на Украине заявили, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в четыре раза.Эксперты отмечают, что остановка транзита российского газа обнажила не только финансовые трудности ЕС, но и конфликтные позиции отдельных стран Европы по энергетическому вопросу.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕСО том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материале Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?

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