https://ukraina.ru/20250102/1060091409.html

В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы

В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы - 02.01.2025 Украина.ру

В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы

Власти Украины ввели "несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения". Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН.

2025-01-02T09:58

2025-01-02T09:58

2025-01-02T09:58

новости

россия

черкассы

ян таксюр

оон

верховная рада

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058164646_0:68:1290:794_1920x0_80_0_0_e7245c22b1f87cd10fca2b940e3f00c7.jpg

Верховная Рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ.В докладе ООН отмечается, что ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом.Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры.Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдает их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям. В ООН также напомнили о захвате храма в Черкассах 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.Подробнее о религиозной ситуации на Украине Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь

россия

черкассы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черкассы, ян таксюр, оон, верховная рада, упц