В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы - 02.01.2025 Украина.ру
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В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы
В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы - 02.01.2025 Украина.ру
В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы
Власти Украины ввели "несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения". Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН.
2025-01-02T09:58
2025-01-02T09:58
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Верховная Рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ.В докладе ООН отмечается, что ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом.Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры.Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдает их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям. В ООН также напомнили о захвате храма в Черкассах 17 октября. Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.Подробнее о религиозной ситуации на Украине Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
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новости, россия, черкассы, ян таксюр, оон, верховная рада, упц
Новости, Россия, Черкассы, Ян Таксюр, ООН, Верховная Рада, УПЦ

В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы

09:58 02.01.2025
 
© коллаж Украина.РуГонения на УПЦ
Гонения на УПЦ
© коллаж Украина.Ру
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Власти Украины ввели "несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения". Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН.
Верховная Рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ.
В докладе ООН отмечается, что ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом.
Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры.
"Чрезмерно широкая и неоднозначная формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений", - говорится в отчете.
Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдает их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям. В ООН также напомнили о захвате храма в Черкассах 17 октября.
Боевики праворадикальных организаций дважды штурмовали Архангело-Михайловский кафедральный собор при содействии мэра города, полиции и других местных властей. Прихожане и священники подверглись жестоким избиениям. Рейдерам досталась также касса прихожан.
Подробнее о религиозной ситуации на Украине Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
 
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