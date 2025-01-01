https://ukraina.ru/20250101/1060089407.html

Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу

Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу - 01.01.2025 Украина.ру

Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу

Этих людей вы регулярно видели в наших эфирах. Они анализировали ключевые события, рассказывали о главном и важном, делились прогнозами и инсайдами. А сегодня,... Украина.ру, 01.01.2025

2025-01-01T15:05

2025-01-01T15:05

2025-01-01T15:05

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Этих людей вы регулярно видели в наших эфирах. Они анализировали ключевые события, рассказывали о главном и важном, делились прогнозами и инсайдами. А сегодня, в канун Нового года, они обращаются к вам с поздравлениями, пожеланиями и дают свою оценку наступающему году. Анатолий Вассерман, Сергей Михеев, Ростислав Ищенко, Армен Гаспарян, Владимир Корнилов, Мария Бутина, Николай Стариков, Пётр Лидов, Надана Фридрихсон, Мария Андреева, Алексей Кочетков, Сергей Нихаенко: только сегодня и только для вас.С Новым годом!#Россия #РФ #НовыйГод #праздник #поздравления #пожелания #2025 #Вассерман #Корнилов #Ищенко #Стариков #Лидов #Фридрихсон #Михеев #Бутина #депутат #политолог #Андреева #Нихаенко #Кочетков #музыка #СВО #спецоперация #Гаспарян #прогнозыНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, россия, видео, анатолий вассерман, корнилов, ростислав ищенко, вконтакте, новый год, 2025 год, украина.ру, армен гаспарян, мария бутина, николай стариков