https://ukraina.ru/20250101/1060089407.html
Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу
Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу - 01.01.2025 Украина.ру
Каким будет 2025 год? Вассерман, Корнилов, Ищенко и другие рассказали, что думают по этому поводу
Этих людей вы регулярно видели в наших эфирах. Они анализировали ключевые события, рассказывали о главном и важном, делились прогнозами и инсайдами. А сегодня,... Украина.ру, 01.01.2025
2025-01-01T15:05
2025-01-01T15:05
2025-01-01T15:05
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Этих людей вы регулярно видели в наших эфирах. Они анализировали ключевые события, рассказывали о главном и важном, делились прогнозами и инсайдами. А сегодня, в канун Нового года, они обращаются к вам с поздравлениями, пожеланиями и дают свою оценку наступающему году. Анатолий Вассерман, Сергей Михеев, Ростислав Ищенко, Армен Гаспарян, Владимир Корнилов, Мария Бутина, Николай Стариков, Пётр Лидов, Надана Фридрихсон, Мария Андреева, Алексей Кочетков, Сергей Нихаенко: только сегодня и только для вас.С Новым годом!#Россия #РФ #НовыйГод #праздник #поздравления #пожелания #2025 #Вассерман #Корнилов #Ищенко #Стариков #Лидов #Фридрихсон #Михеев #Бутина #депутат #политолог #Андреева #Нихаенко #Кочетков #музыка #СВО #спецоперация #Гаспарян #прогнозыНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, россия, видео, анатолий вассерман, корнилов, ростислав ищенко, вконтакте, новый год, 2025 год, украина.ру, армен гаспарян, мария бутина, николай стариков
Новости, Россия, Видео, Анатолий Вассерман, Корнилов, Ростислав Ищенко, Вконтакте, Новый год, 2025 год, Украина.ру, Армен Гаспарян, Мария Бутина, Николай Стариков