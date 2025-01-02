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Рожин рассказал о "кумулятивном эффекте" от перемалывания кадровых частей ВСУ

Рожин рассказал о "кумулятивном эффекте" от перемалывания кадровых частей ВСУ - 02.01.2025 Украина.ру

Рожин рассказал о "кумулятивном эффекте" от перемалывания кадровых частей ВСУ

Украина испытывает большие проблемы с пополнением своей армии, перемалывание кадровых частей ВСУ дает свой эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-02T05:15

2025-01-02T05:15

2025-01-02T05:15

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Украина же по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава, рассказал эксперт. Людей на улицах вроде бы хватают, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной, отметил он. Растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Где-то они просто оставляют позиции и открывают для нас тактические возможности, добавил собеседник издания."То есть когда мы перемалываем остатки кадровых частей ВСУ, это вызывает кумулятивный эффект. Ты можешь людей насобирать, но без опытных солдат новички не смогут выдерживать долгие и упорные бои", - заявил Рожин.Пока это происходит не везде. Но это было в районе Очеретино, Угледара и к югу от Покровска. Да и из той же 155-й бригады убежали 1000 человек, которых они набрали с улицы, отметил он.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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новости, украина, борис рожин, всу, сво