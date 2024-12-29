https://ukraina.ru/20241229/1060051750.html

Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске

Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске - 29.12.2024 Украина.ру

Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске

Если гипотетическое наступление на Брянск Украина планировала осуществить силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-29T06:30

2024-12-29T06:30

2024-12-29T06:30

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США наплевать на Зеленского и его гипотетическую наступательную операцию на границе Брянской области. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была "наступательная операция". "Зашибись наступили. Эффект увидели все", отметил эксперт.Когда я ознакомился предположениями об этой авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал обозреватель.Если это наступление планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных, разбитой техникой и документами уничтоженных солдат ВСУ, указал эксперт."А других бригад не готовили. Их нет. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек. Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060030098.html

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новости, украина, курск, брянская область, михаил онуфриенко, покровск/красноармейск, курская область, резервы, сво, детали, спецоперация