Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске - 29.12.2024 Украина.ру
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Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске
Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске - 29.12.2024 Украина.ру
Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске
Если гипотетическое наступление на Брянск Украина планировала осуществить силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2024-12-29T06:30
2024-12-29T06:30
новости
украина
курск
брянская область
михаил онуфриенко
покровск/красноармейск
курская область
резервы
сво
детали
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США наплевать на Зеленского и его гипотетическую наступательную операцию на границе Брянской области. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была "наступательная операция". "Зашибись наступили. Эффект увидели все", отметил эксперт.Когда я ознакомился предположениями об этой авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал обозреватель.Если это наступление планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных, разбитой техникой и документами уничтоженных солдат ВСУ, указал эксперт."А других бригад не готовили. Их нет. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек. Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241228/1060030098.html
украина
курск
брянская область
покровск/красноармейск
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новости, украина, курск, брянская область, михаил онуфриенко, покровск/красноармейск, курская область, резервы, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Курск, Брянская область, Михаил Онуфриенко, Покровск/Красноармейск, Курская область, резервы, СВО, детали, Спецоперация

Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске

06:30 29.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Если гипотетическое наступление на Брянск Украина планировала осуществить силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
США наплевать на Зеленского и его гипотетическую наступательную операцию на границе Брянской области. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была "наступательная операция". "Зашибись наступили. Эффект увидели все", отметил эксперт.
Когда я ознакомился предположениями об этой авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал обозреватель.
"Допустим, эти части будут все же переброшены под Чернигов для такого наступления. Но для проведения такой операции тебе нужны резервы, чтобы вводить их в бой по мере того, как первая волна наступления будет стачиваться. Так вот, стратегических резервов у киевского режима нет от слова совсем", — подчеркнул Онуфриенко.
Если это наступление планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Это подтверждено показаниями пленных, разбитой техникой и документами уничтоженных солдат ВСУ, указал эксперт.
"А других бригад не готовили. Их нет. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек. Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
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