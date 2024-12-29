https://ukraina.ru/20241229/1060048249.html

В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники

В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники - 29.12.2024 Украина.ру

В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники

Наверняка киевский режим попытается нанести удары в Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для России. ВС РФ точно будут готовы к такому “подарку”

2024-12-29T06:50

2024-12-29T06:50

2024-12-29T06:50

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россия

донецк

горловка

вооруженные силы украины

вс рф

удары

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.По словам Самойлова, удары могут прийтись на праздники, поэтому Россия должна не терять бдительности.“Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать”, — заключил политолог.В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что ВСУ до сих пор не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами."До Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно. А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк", — сказала Монтян.Подробнее о жизни в Донецке и помощи людям на освобожденных территориях в интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем ЗападомПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html

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донецк

горловка

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новости, россия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, вс рф, удары, детали