В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники - 29.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241229/1060048249.html
В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники - 29.12.2024 Украина.ру
В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
Наверняка киевский режим попытается нанести удары в Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для России. ВС РФ точно будут готовы к такому “подарку”
2024-12-29T06:50
2024-12-29T06:50
новости
россия
донецк
горловка
вооруженные силы украины
вс рф
удары
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_d7dc088b8accef99c9809289090dc767.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.По словам Самойлова, удары могут прийтись на праздники, поэтому Россия должна не терять бдительности.“Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать”, — заключил политолог.В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что ВСУ до сих пор не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами."До Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно. А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк", — сказала Монтян.Подробнее о жизни в Донецке и помощи людям на освобожденных территориях в интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем ЗападомПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
россия
донецк
горловка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_139:0:1850:1283_1920x0_80_0_0_0faf84ac8cda95f34ff55f3d54076f71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, вс рф, удары, детали
Новости, Россия, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, удары, детали

В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники

06:50 29.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Наверняка киевский режим попытается нанести удары в Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для России. ВС РФ точно будут готовы к такому “подарку”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда мы начнем перемещать войска на новый театр военных действий, второй удар может последовать восточнее между Севском и Рыльском”, — заявил собеседник издания.
По словам Самойлова, удары могут прийтись на праздники, поэтому Россия должна не терять бдительности.
“Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать”, — заключил политолог.
В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что ВСУ до сих пор не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами.
"До Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно. А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк", — сказала Монтян.
Подробнее о жизни в Донецке и помощи людям на освобожденных территориях в интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Вчера, 10:07
Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - APУкраинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта, передает агентство Associated Press
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
НовостиРоссияДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныВС РФударыдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку
07:59Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбу
07:50ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
07:40Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
07:30Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе
07:15"Зашибись наступили. Эффект увидели все": эксперт о том, почему США плевать на Зеленского и планы ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе
06:50В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
06:40Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину
06:30Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске
06:20Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"
06:07Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима
06:00Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года
05:45Алехин рассказал, как ВС РФ загоняют ВСУ в новый "Оскольский мешок" и берут в огневые клещи Купянск
05:35Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ
05:30Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск
05:15"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном
22:24"Шкварчание" Зеленского
18:00Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине
16:41Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
Лента новостейМолния