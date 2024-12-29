В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Наверняка киевский режим попытается нанести удары в Новый год или на Рождество, чтобы это было максимально болезненно для России. ВС РФ точно будут готовы к такому “подарку”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
“ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда мы начнем перемещать войска на новый театр военных действий, второй удар может последовать восточнее между Севском и Рыльском”, — заявил собеседник издания.
По словам Самойлова, удары могут прийтись на праздники, поэтому Россия должна не терять бдительности.
“Хотя наши вооруженные силы учить бдительности не надо. Надо ее проверять и поддерживать”, — заключил политолог.
В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян заявила, что ВСУ до сих пор не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами.
"До Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно. А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк", — сказала Монтян.
Подробнее о жизни в Донецке и помощи людям на освобожденных территориях в интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом