"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР - 28.12.2024 Украина.ру
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"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР - 28.12.2024 Украина.ру
"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
В начале 2000- гг. Алексей Арестович был уволен из Главного управления разведки при Минобороны Украины. По его словам, это произошло из-за того, что в деятельность военных стали вмешиваться гражданские. Однако, полагает работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив, дело было совсем в другом. Об этом он написал в своей колонке для Украина.ру
2024-12-28T06:00
2024-12-28T06:00
новости
украина
алексей арестович
михаил павлив
гур моу
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Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог."Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент", - пишет Павлив.По словам автора, есть "достоверная информация", что в личном деле офицера Арестовича упоминались его пророссийские взгляды, что и стало причиной его "добровольно-принудительного" увольнения.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о судьбе Алексея Арестовича - в материале Михаила Павлива Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей арестович, михаил павлив, гур моу
Новости, Украина, Алексей Арестович, Михаил Павлив, ГУР МОУ

"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР

06:00 28.12.2024
 
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В начале 2000- гг. Алексей Арестович был уволен из Главного управления разведки при Минобороны Украины. По его словам, это произошло из-за того, что в деятельность военных стали вмешиваться гражданские. Однако, полагает работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив, дело было совсем в другом. Об этом он написал в своей колонке для Украина.ру
Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.
О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог.
"Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент", - пишет Павлив.
По словам автора, есть "достоверная информация", что в личном деле офицера Арестовича упоминались его пророссийские взгляды, что и стало причиной его "добровольно-принудительного" увольнения.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о судьбе Алексея Арестовича - в материале Михаила Павлива Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович
 
НовостиУкраинаАлексей АрестовичМихаил ПавливГУР МОУ
 
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