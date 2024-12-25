Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ
12:39 25.12.2024 (обновлено: 12:41 25.12.2024)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 декабря прокомментировал журналистам передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
"Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков.
Он отметил, что эти незаконные действия в перспективе могут стать поводом для судебного преследования.
Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.