Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ - 25.12.2024 Украина.ру
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Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ
Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ - 25.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 декабря прокомментировал журналистам передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
2024-12-25T12:39
2024-12-25T12:41
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"Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков.Он отметил, что эти незаконные действия в перспективе могут стать поводом для судебного преследования.Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, дмитрий песков, денис шмыгаль, мид
Новости, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, МИД

Песков высказался о передаче Киеву средств от замороженных активов РФ

12:39 25.12.2024 (обновлено: 12:41 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 декабря прокомментировал журналистам передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
"Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, так же заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал Песков.
Он отметил, что эти незаконные действия в перспективе могут стать поводом для судебного преследования.
Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковДенис ШмыгальМИД
 
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