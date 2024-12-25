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Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки

Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки - 25.12.2024 Украина.ру

Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале историю, как пенсионерка закрыла собой внука от обстрела ВСУ. Глава региона оценил этот поступок как героический

2024-12-25T12:30

2024-12-25T12:30

2024-12-25T12:30

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Также известно, что отец ребенка Михаил, ранее работавший тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".В среду, 25 декабря, ВСУ продолжают свою террористическую активность против мирных жителей России. В этот раз под удар попал город Льгов Курской области. Сообщается, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод."Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Одна из предыдущих атак врага пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.Другие темы: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241225/1059932410.html

https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html

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новости, россия, вячеслав гладков, белгород, курская область, льгов, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины