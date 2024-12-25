Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки - 25.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241225/1059934602.html
Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки
Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки - 25.12.2024 Украина.ру
Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале историю, как пенсионерка закрыла собой внука от обстрела ВСУ. Глава региона оценил этот поступок как героический
2024-12-25T12:30
2024-12-25T12:30
новости
россия
вячеслав гладков
белгород
курская область
льгов
родион мирошник
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059934261_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bcd4494f085e6ad0459a5f0989992b1.jpg
Также известно, что отец ребенка Михаил, ранее работавший тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".В среду, 25 декабря, ВСУ продолжают свою террористическую активность против мирных жителей России. В этот раз под удар попал город Льгов Курской области. Сообщается, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод."Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Одна из предыдущих атак врага пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.Другие темы: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241225/1059932410.html
https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html
россия
белгород
курская область
льгов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059934261_166:0:1126:720_1920x0_80_0_0_b1f4b6c09d3587be43238fa4111a79b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вячеслав гладков, белгород, курская область, льгов, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Вячеслав Гладков, Белгород, Курская область, Льгов, Родион Мирошник, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки

12:30 25.12.2024
 
© © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: ВСУ обстреляли Белгород
Фото: ВСУ обстреляли Белгород
© © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале историю, как пенсионерка закрыла собой внука от обстрела ВСУ. Глава региона оценил этот поступок как героический
"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", - написал он, подчеркнув, что действия женщины - пример истинного подвига и ответственности за семью и страну.
Также известно, что отец ребенка Михаил, ранее работавший тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".
В среду, 25 декабря, ВСУ продолжают свою террористическую активность против мирных жителей России. В этот раз под удар попал город Льгов Курской области. Сообщается, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.
"Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.
11:40
ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшиеВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
Одна из предыдущих атак врага пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
20 декабря, 18:05
Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на УкраинеУкраина совершила массированный обстрел Рыльска, что в 30 км от Курской АЭС
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.
Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.
Другие темы: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.
 
НовостиРоссияВячеслав ГладковБелгородКурская областьЛьговРодион МирошникДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
15:07СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
14:58Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
14:30Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
14:16Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
14:13Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
14:08Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
14:02Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
13:57Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
13:57Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
13:42"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
13:40Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
13:32Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
13:15Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
13:14Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
13:14Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА
12:59Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
12:58Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
12:50Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане
12:41Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа
Лента новостейМолния