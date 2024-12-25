Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки
© © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: ВСУ обстреляли Белгород
© © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале историю, как пенсионерка закрыла собой внука от обстрела ВСУ. Глава региона оценил этот поступок как героический
"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", - написал он, подчеркнув, что действия женщины - пример истинного подвига и ответственности за семью и страну.
Также известно, что отец ребенка Михаил, ранее работавший тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".
В среду, 25 декабря, ВСУ продолжают свою террористическую активность против мирных жителей России. В этот раз под удар попал город Льгов Курской области. Сообщается, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.
"Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.
Одна из предыдущих атак врага пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.
Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.