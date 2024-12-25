Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ - 25.12.2024 Украина.ру
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Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ
Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ - 25.12.2024 Украина.ру
Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ
Утром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
2024-12-25T11:22
2024-12-25T12:27
новости
россия
краматорск
курахово
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
вс рф
фронт
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В частности, издание "Страна.ua" со ссылкой на командование группировки ВСУ "Хортица" написало, что украинские подразделения утратили отдельные позиции на Кураховском направлении - в городской застройке Курахово, а также в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.Отметили в "Хортице" и сложное положение ВСУ на Покровском направлении. В материале уточняется, что речь идет об участке фронта в районе Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.УНИАН добавил, что к списку самых горячих участков фронта стоит добавить также Торецк, Краматорск и Северское направление. Издание опубликовало комментарий спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, пожаловавшейся, что русские идут хорошо оснащеннымиОна резюмировала, что обстановка в Торецке "особенно напряженная", а российские подразделения "подтягивают резервы и готовятся ко второй волне штурмов".Журналисты издания УНН поговорили с командиром 2-го батальона охраны Артемом Васяновичем и пришли к выводу, что разгорелся фронт и на всем Харьковском направлении."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоБолее сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - РоговЕще по теме: Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте.
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новости, россия, краматорск, курахово, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, вс рф, фронт
Новости, Россия, Краматорск, Курахово, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, фронт

Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ

11:22 25.12.2024 (обновлено: 12:27 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Утром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
В частности, издание "Страна.ua" со ссылкой на командование группировки ВСУ "Хортица" написало, что украинские подразделения утратили отдельные позиции на Кураховском направлении - в городской застройке Курахово, а также в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.
"Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении.
Отметили в "Хортице" и сложное положение ВСУ на Покровском направлении. В материале уточняется, что речь идет об участке фронта в районе Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.
УНИАН добавил, что к списку самых горячих участков фронта стоит добавить также Торецк, Краматорск и Северское направление. Издание опубликовало комментарий спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, пожаловавшейся, что русские идут хорошо оснащенными

"Сейчас мы видим, что [ВС РФ] наступают на всех направлениях. И наступают с техникой, что раньше было очень редким явлением. Буквально только на Северском направлении они применяли технику – теперь уже на всех трех направлениях и усилили свои штурмы, проводят очень активную работу на этих направлениях, к сожалению", - сказала Бобовникова.

Она резюмировала, что обстановка в Торецке "особенно напряженная", а российские подразделения "подтягивают резервы и готовятся ко второй волне штурмов".
Журналисты издания УНН поговорили с командиром 2-го батальона охраны Артемом Васяновичем и пришли к выводу, что разгорелся фронт и на всем Харьковском направлении.
"Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.
Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово
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Еще по теме: Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте.
 
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