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Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ

Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ - 25.12.2024 Украина.ру

Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ

Утром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск

2024-12-25T11:22

2024-12-25T11:22

2024-12-25T12:27

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В частности, издание "Страна.ua" со ссылкой на командование группировки ВСУ "Хортица" написало, что украинские подразделения утратили отдельные позиции на Кураховском направлении - в городской застройке Курахово, а также в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.Отметили в "Хортице" и сложное положение ВСУ на Покровском направлении. В материале уточняется, что речь идет об участке фронта в районе Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.УНИАН добавил, что к списку самых горячих участков фронта стоит добавить также Торецк, Краматорск и Северское направление. Издание опубликовало комментарий спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, пожаловавшейся, что русские идут хорошо оснащеннымиОна резюмировала, что обстановка в Торецке "особенно напряженная", а российские подразделения "подтягивают резервы и готовятся ко второй волне штурмов".Журналисты издания УНН поговорили с командиром 2-го батальона охраны Артемом Васяновичем и пришли к выводу, что разгорелся фронт и на всем Харьковском направлении."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоБолее сотни вэсэушников попали в котел южнее Великой Новоселки - РоговЕще по теме: Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте.

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новости, россия, краматорск, курахово, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, вс рф, фронт