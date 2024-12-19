Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области - 19.12.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области - 19.12.2024 Украина.ру
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
Ракетная атака с украинской территории по Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером 19 декабря заявило Минобороны России.
2024-12-19T18:14
2024-12-19T18:14
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atacms
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"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow (британского производства)."Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - отметили в российском министерстве.Минобороны России пообещало, что такие действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.Накануне в новостях: Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО Более полная новостная картина дня представлена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
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новости, россия, ростовская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, генштаб, atacms, storm shadow , ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, пво
Новости, Россия, Ростовская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Генштаб, ATACMS, Storm Shadow , ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, ПВО

Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области

18:14 19.12.2024
 
Ракета ATACMS
Ракета ATACMS
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Ракетная атака с украинской территории по Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером 19 декабря заявило Минобороны России.
"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow (британского производства).
"Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - отметили в российском министерстве.
Минобороны России пообещало, что такие действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.
Накануне в новостях: Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
 
НовостиРоссияРостовская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГенштабATACMSStorm Shadowракетыракетный ударзенитные ракетные комплексыПВО
 
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