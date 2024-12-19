https://ukraina.ru/20241219/1059818248.html
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области - 19.12.2024 Украина.ру
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
Ракетная атака с украинской территории по Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером 19 декабря заявило Минобороны России.
2024-12-19T18:14
2024-12-19T18:14
2024-12-19T18:14
новости
россия
ростовская область
украина
владимир зеленский
владимир путин
генштаб
atacms
storm shadow
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057187805_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_90fa7eec668d8dcc094cff435c22bd1a.jpg
"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow (британского производства)."Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - отметили в российском министерстве.Минобороны России пообещало, что такие действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.Накануне в новостях: Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО Более полная новостная картина дня представлена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
россия
ростовская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057187805_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46d802daa3ef9241e76af7db12ef6b57.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, генштаб, atacms, storm shadow , ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, пво
Новости, Россия, Ростовская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Генштаб, ATACMS, Storm Shadow , ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, ПВО
Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
Ракетная атака с украинской территории по Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером 19 декабря заявило Минобороны России.
"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400
, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow (британского производства).
"Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - отметили в российском министерстве.
Минобороны России пообещало, что такие действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.