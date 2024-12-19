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Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области

Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области - 19.12.2024 Украина.ру

Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области

Ракетная атака с украинской территории по Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером 19 декабря заявило Минобороны России.

2024-12-19T18:14

2024-12-19T18:14

2024-12-19T18:14

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"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow (британского производства)."Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - отметили в российском министерстве.Минобороны России пообещало, что такие действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа.Накануне в новостях: Генштаб ВС РФ: США после ударов по территории России стали непосредственными участниками СВО Более полная новостная картина дня представлена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

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