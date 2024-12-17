Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье - 17.12.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье - 17.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-17T15:52
2024-12-17T16:08
эксклюзив
спецоперация
россия
курахово
запорожье
вооруженные силы украины
купянское направление
курская область
покровск/красноармейск
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Армия России на Кураховском направлении проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск.С раннего утра наши штурмовые подразделения расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило нам приблизиться ещё на 4 километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника.Южнее Курахово попала в окружение группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в том числе отряд спецназа. Согласно радиоперехватам противника, до окружения военнослужащие не менее восьми раз запрашивали команду отступить, но им было отказано.Едва завершилась операция вокруг Кураховского кармана, как наша армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который стремительно может стать полноценным котлом. Штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Потери противника в личном составе и технике весьма ощутимые.В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС.На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи.На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки. В условиях интенсивных боевых действий российские войска смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово, где российские подразделения под постоянным артиллерийским прикрытием ведут штурмовые действия. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район). На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления.В результате российские войска продолжают укреплять свои позиции и эффективно создают условия для дальнейшего давления на Купянск и блокировки стратегически важного города.На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе. ВСУ пытались перекинуть туда резервы и боеприпасы, но были разгромлены ударами артиллерии и беспилотников. Штурмовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ стремительно ворвались в населенный пункт и закрепились на позициях.В течение сегодняшнего дня активизировалась мощная огневая активность ВКС ВС РФ, дальнобойной артиллерии, РСЗО, в небе ударные вертолеты армейской авиации. Удары наносятся как по линии боевого соприкосновения, так и по тыловым военным объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241216/1059700059.html
россия
курахово
запорожье
купянское направление
курская область
покровск/красноармейск
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, курахово, запорожье, вооруженные силы украины, купянское направление, курская область, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Курахово, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Купянское направление, Курская область, Покровск/Красноармейск

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье

15:52 17.12.2024 (обновлено: 16:08 17.12.2024)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России на Кураховском направлении проводит операцию по классическим схемам, в которых решающую роль играет маневренность, внезапность и четкое взаимодействие родов войск.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
С раннего утра наши штурмовые подразделения расширяют свой прорыв в Зеленовку и закрепляются на новых рубежах. Наступление в этом районе позволило нам приблизиться ещё на 4 километра к трассе "Курахово — Запорожье", угрожая тыловым коммуникациям противника.
Южнее Курахово попала в окружение группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в том числе отряд спецназа. Согласно радиоперехватам противника, до окружения военнослужащие не менее восьми раз запрашивали команду отступить, но им было отказано.
Едва завершилась операция вокруг Кураховского кармана, как наша армия начала поджигать новый полукотёл западнее города, который стремительно может стать полноценным котлом. Штурмовые группы установили контроль над Анновкой. В ходе боевых действий за этот населенный пункт была разбита 150-я бригада ВСУ. Потери противника в личном составе и технике весьма ощутимые.
В самом городе враг контролирует только промзону Кураховской ТЭС.
На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи.
На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки. В условиях интенсивных боевых действий российские войска смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.
Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово, где российские подразделения под постоянным артиллерийским прикрытием ведут штурмовые действия. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район). На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления.
В результате российские войска продолжают укреплять свои позиции и эффективно создают условия для дальнейшего давления на Купянск и блокировки стратегически важного города.
На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе. ВСУ пытались перекинуть туда резервы и боеприпасы, но были разгромлены ударами артиллерии и беспилотников. Штурмовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ стремительно ворвались в населенный пункт и закрепились на позициях.
В течение сегодняшнего дня активизировалась мощная огневая активность ВКС ВС РФ, дальнобойной артиллерии, РСЗО, в небе ударные вертолеты армейской авиации. Удары наносятся как по линии боевого соприкосновения, так и по тыловым военным объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
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Алексей Чадаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Вчера, 15:37
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияКураховоЗапорожьеВооруженные силы УкраиныКупянское направлениеКурская областьПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
15:52Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье
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