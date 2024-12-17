Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ - 17.12.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ - 17.12.2024 Украина.ру
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ
Вооружённые формирования Украины продолжают нести заметные потери на Курском направлении. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны России.
2024-12-17T14:34
2024-12-17T14:34
новости
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минобороны рф
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"За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.В сводке министерства отмечено, что по состоянию на 17 декабря Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.В частности, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка и Павловка в Сумской области.Совокупные потери украинской стороны за время боевых действий на Курском направлении составили более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий.Отмечено также, что противник потерял 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.Среди потерь ВСУ также значатся 27 единиц инженерной и другой техники. Из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза. США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
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новости, россия, украина, курская область, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка, сумская область, военная помощь
Новости, Россия, Украина, Курская область, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ, сводка, Сумская область, военная помощь

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ

14:34 17.12.2024
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Украина.ру
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Вооружённые формирования Украины продолжают нести заметные потери на Курском направлении. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.
В сводке министерства отмечено, что по состоянию на 17 декабря Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
В частности, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина.
Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка и Павловка в Сумской области.
Совокупные потери украинской стороны за время боевых действий на Курском направлении составили более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий.
Отмечено также, что противник потерял 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.
Среди потерь ВСУ также значатся 27 единиц инженерной и другой техники. Из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине
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