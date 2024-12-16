https://ukraina.ru/20241216/1059705661.html

Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине

Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине - 16.12.2024 Украина.ру

Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ обозначил восемь приоритетных задач для Вооружённых сил, министерства обороны и правительства

2024-12-16T18:00

2024-12-16T18:00

2024-12-16T18:00

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Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России."При этом необходимо сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач", —подчеркнул Путин.Первая задача касается стратегических ядерных сил, которые, по словам президента РФ, остаются "одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России"."Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", — заявил Путин.Вторая задача касается рисков, связанных с развёртыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе."Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развёртывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых", — отметил президент России.Он вспомнил о новейшем мощном оружии России — ракетном комплексе средней дальности "Орешник"."В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован: использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано", — анонсировал Путин.Что до третьей задачи, то она касается активного внедрения опыта, полученного в ходе специальной военной операции, и в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений."При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях. И вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооружённых Сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений", — указал президент России.Четвёртая задача также связана с СВО."Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования", — отметил Путин.Он привёл пример с высокоточными системами вооружения, в которых используются новые методы наведения на конечном участке полёта ракет, что позволило их применять по сложным и укреплённым объектам, причём применять успешно."Значительно повышена помехозащищённость бортовой аппаратуры ракетного оружия, отработаны новые способы доведения полётных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям – чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса", — также заявил президент России.Путин рассказал, что ещё одной важной новацией стал прямой обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в спецоперации, и организациями ОПК."В результате по ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас пять-семь суток. Но и этого мало: надо ещё быстрее", — потребовал президент России.Он также сказал, что есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, её доводки с учётом требований боевой обстановки."Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются – их нужно последовательно решать. И конечно, надо и дальше делать всё необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", — отметил Путин.Пятая задача касается сокращения времени на принятие решений."Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше шести с половиной тысяч таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Теперь за счёт внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления", — подчеркнул Путин.Шестая задача касается наращивания производства робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов."В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере: некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики. Не менее важно обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий", — указал Путин.Седьмая задача состоит в том, чтобы продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнёрами, с теми, кто готов и хочет работать с Россией, а это большинство стран мира.Что касается восьмой задачи, то она состоит в том, что приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции, забота о семьях погибших и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий."Это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача Министерства обороны, и задача Правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти", — подчеркнул Путин.Он ещё раз поблагодарил всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелал личному составу и гражданскому персоналу Вооружённых Сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасности народа России.Затем, после выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова, президент России сказал несколько слов и об Украине. Так, Путин детально остановился на том, почему режим в Киеве нелигитимный и особо подчеркнул: Россия воюет не с украинским режимом, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть ещё в 2014 году.Также Путин назвал преступлением грядущее снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет."Так, как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули, так же и пацанов погонят, мне кажется. А потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и всё. Скорее всего, так и будет", — указал президент России.Он также вспомнил об украинском вторжении в Курскую область."Да, конечно, с военной точки зрения с кем ни поговоришь, все – и наши, и иностранные эксперты – считают, что в Курске – авантюра, так и говорят: "курская авантюра". Это очевидно, потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах. Но с точки зрения преступлений против народов России – это очевидная вещь – это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения. Здесь, конечно, святая обязанность Вооружённых Сил – выбросить противника с нашей территории. Задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб – найти и покарать преступников", — подчеркнул президент России.Он указал, что государство, российский народ, всё, что может, отдаёт Вооружённым Силам для выполнения задач, которые стоят перед ними."А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России", — отметил Путин.В завершение президент России выразил надежду, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранён и снова поблагодарил участников расширенной коллегии Минобороны России.О возможной новой авантюре ВСУ — в интервью Кирилла Курбатова с военным технологом Алексеем Чадаевым "Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу".

https://ukraina.ru/20241216/1059686867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, андрей белоусов, киев, украина, россия, опк, вооруженные силы украины, вс рф