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Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов

Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру

Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов

В сети появились кадры с места взрыва в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве, где погибли двое военнослужащих - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. Видео опубликовали очевидцы случившегося

2024-12-17T10:13

2024-12-17T10:13

2024-12-17T10:19

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На кадрах виден поврежденный подъезд и стоящий рядом автомобиль, который также получил повреждения, а на подходе к дому - тела погибших. На месте ЧП работают оперативные службы, с места взрыва изъяты компоненты взрывного устройства. Также следователи изучат видео с камер наблюдения.Взрыв на Рязанском проспекте произошел во вторник, 17 декабря, примерно в 6 утра: на припаркованном у подъезда самокате сработало взрывное устройство, когда мимо него проходили генерал Кириллов и его помощник.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".В МИД России назвали Кириллова человеком, который "работал бесстрашно". Военному было 54 года.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.

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