Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
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Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
В сети появились кадры с места взрыва в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве, где погибли двое военнослужащих - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. Видео опубликовали очевидцы случившегося
2024-12-17T10:13
2024-12-17T10:19
новости
россия
москва
украина
минобороны
взрыв
игорь кириллов
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На кадрах виден поврежденный подъезд и стоящий рядом автомобиль, который также получил повреждения, а на подходе к дому - тела погибших. На месте ЧП работают оперативные службы, с места взрыва изъяты компоненты взрывного устройства. Также следователи изучат видео с камер наблюдения.Взрыв на Рязанском проспекте произошел во вторник, 17 декабря, примерно в 6 утра: на припаркованном у подъезда самокате сработало взрывное устройство, когда мимо него проходили генерал Кириллов и его помощник.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".В МИД России назвали Кириллова человеком, который "работал бесстрашно". Военному было 54 года.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
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новости, россия, москва, украина, минобороны, взрыв, игорь кириллов
Новости, Россия, Москва, Украина, Минобороны, взрыв, Игорь Кириллов

Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов

10:13 17.12.2024 (обновлено: 10:19 17.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
Брифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В сети появились кадры с места взрыва в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве, где погибли двое военнослужащих - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. Видео опубликовали очевидцы случившегося
На кадрах виден поврежденный подъезд и стоящий рядом автомобиль, который также получил повреждения, а на подходе к дому - тела погибших. На месте ЧП работают оперативные службы, с места взрыва изъяты компоненты взрывного устройства. Также следователи изучат видео с камер наблюдения.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
1 из 3
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2 из 3
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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Взрыв на Рязанском проспекте произошел во вторник, 17 декабря, примерно в 6 утра: на припаркованном у подъезда самокате сработало взрывное устройство, когда мимо него проходили генерал Кириллов и его помощник.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
09:18
Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал КирилловПо факту убийства двух военнослужащих в Москве главным следственным управлением СК России по г.Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В МИД России назвали Кириллова человеком, который "работал бесстрашно". Военному было 54 года.
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаМиноборонывзрывИгорь Кириллов
 
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Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
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