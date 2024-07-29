СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных - 29.07.2024 Украина.ру
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СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных - 29.07.2024 Украина.ру
СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
Бывшее украинские тюремщики Еленовской колонии, перешедшие на службу российским властям, подозреваются Службой безопасности Украины в причастности к массовой гибели украинских военнопленных. Об этом 29 июля заявила СБУ
2024-07-29T14:47
2024-07-29T14:47
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"СБУ сообщила о подозрении экс-начальникам "Оленовской колонии", причастным к гибели пленных украинских защитников", - сказано в распространённом официальном заявлении СБУ.Как именно и когда украинская спецслужба сообщила администрацию колонии в Еленовке (Оленовке) о своих подозрениях – не уточняется. Однако отмечено, что СБУ и офис украинского генпрокурора якобы собрали доказательную базу на двух фигурантов, "причастных к массовому убийству украинских военнопленных" на территории этой колонии в ночь на 29 июля 2022 года.В сообщении упомянуты начальник Волновахской колонии в посёлке Еленовка (ДНР) Сергей Евсюков и его первый заместитель Дмитрий Неёлов. Их СБУ называет бывшими руководителями, одновременно заявляя, что оба они находились на своих должностях в ночь гибели пленных украинских военнослужащих.По мнению украинской спецслужбы, огонь по колонии с содержавшимися в ней военнопленными в ночь на 29 июля 2022 года был открыт не с украинской стороны, а с российской. СБУ при этом отметила: "Оба фигуранта осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали эвакуацию раненых в медучреждения".В официальном сообщении не указано, как именно украинские следователи провели экспертизы и прочие сложные процессуальные действия. Однако отмечено, что к расследованию привлекались украинские прокуроры."На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Евсюкову и Нейолову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.При этом заявлено, что Евсюков и Неёлов "скрываются от правосудия" в Донбассе и с украинской стороны "продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против украинских воинов".Ранее украинские госструктуры, в том числе СБУ, неоднократно заявляли о "сообщении подозрений" лицам, которых не могла разыскать. Такие "подозрения" якобы "сообщались" даже давно умершим, что нисколько не смущало ни украинских прокуроров, ни судей при заочном судопроизводстве. Согласно украинскому законодательству, признание преступником осуществляет суд.Ранее наше издание сообщало, как Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам, а также как СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать
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новости, украина, донецкая народная республика, донбасс, сбу, новости украины, всу, потери всу, военнопленные, сизо, военные преступления
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, СБУ, Новости Украины, ВСУ, потери ВСУ, военнопленные, СИЗО, Военные преступления

СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных

14:47 29.07.2024
 
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Бывшее украинские тюремщики Еленовской колонии, перешедшие на службу российским властям, подозреваются Службой безопасности Украины в причастности к массовой гибели украинских военнопленных. Об этом 29 июля заявила СБУ
"СБУ сообщила о подозрении экс-начальникам "Оленовской колонии", причастным к гибели пленных украинских защитников", - сказано в распространённом официальном заявлении СБУ.
Как именно и когда украинская спецслужба сообщила администрацию колонии в Еленовке (Оленовке) о своих подозрениях – не уточняется. Однако отмечено, что СБУ и офис украинского генпрокурора якобы собрали доказательную базу на двух фигурантов, "причастных к массовому убийству украинских военнопленных" на территории этой колонии в ночь на 29 июля 2022 года.
В сообщении упомянуты начальник Волновахской колонии в посёлке Еленовка (ДНР) Сергей Евсюков и его первый заместитель Дмитрий Неёлов. Их СБУ называет бывшими руководителями, одновременно заявляя, что оба они находились на своих должностях в ночь гибели пленных украинских военнослужащих.
По мнению украинской спецслужбы, огонь по колонии с содержавшимися в ней военнопленными в ночь на 29 июля 2022 года был открыт не с украинской стороны, а с российской. СБУ при этом отметила: "Оба фигуранта осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали эвакуацию раненых в медучреждения".
В официальном сообщении не указано, как именно украинские следователи провели экспертизы и прочие сложные процессуальные действия. Однако отмечено, что к расследованию привлекались украинские прокуроры.
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"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Евсюкову и Нейолову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
При этом заявлено, что Евсюков и Неёлов "скрываются от правосудия" в Донбассе и с украинской стороны "продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против украинских воинов".
Ранее украинские госструктуры, в том числе СБУ, неоднократно заявляли о "сообщении подозрений" лицам, которых не могла разыскать. Такие "подозрения" якобы "сообщались" даже давно умершим, что нисколько не смущало ни украинских прокуроров, ни судей при заочном судопроизводстве. Согласно украинскому законодательству, признание преступником осуществляет суд.
Ранее наше издание сообщало, как Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам, а также как СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать
 
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