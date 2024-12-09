https://ukraina.ru/20241209/1059506166.html

Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИ

Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИ - 09.12.2024 Украина.ру

Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИ

В центре Донецка взорвался автомобиль, в результате чего есть жертвы. Об этом 9 декабря сообщило агентство РИА "Новости". Некоторые СМИ пишут, что машина принадлежит начальнику Еленовской колонии ДНР Сергею Евсюкову

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

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РИА "Новости" опубликовало видео, которое демонстрирует поврежденный автомобиль: значительный ущерб пришелся на водительское место. По данным Mash, после взрыва машины погиб Сергей Евсюков, а также пострадала его жена. "Предварительно, под днищем автомобиля мужчины был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте", — заявило издание.Ранее на Украине завели уголовное дело против Евсюкова и его зама Дмитрия Неёлова. Их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ с "Азовстали".Сами же военнопленные ВСУ погибли в июле 2022 года в результате атаки несколькими американскими ракетами Himars. По информации Минобороны России, два года назад во время удара по колонии погибло 50 украинских военнопленных, ещё 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО Himars.Россия обеспечит прибытие международных экспертов в ЕленовкуДругие темы: Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

https://ukraina.ru/20240729/1056546338.html

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новости, россия, днр, донецк, денис евсюков, украина