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Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии - 10.12.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
Ядерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2024-12-10T13:59
2024-12-10T13:59
2024-12-10T14:07
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В ходе посещения райцентра Лукашенко рассказал о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия. Он заверил, что таковое в республике действительно есть, хотя оппозиция в этом сомневается.Он также прокомментировал свою просьбу к Владимиру Путину о размещении на белорусской территории российского новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Договорённость об этом была достигнута в начале декабря в ходе состоявшегося в Минске ВСГ Союзного государства России и Белоруссии.Лукашенко обратил внимание на большую разрушительную силу ядерного оружия и возможность его применения в случае внешней агрессии.Он также отметил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ)."В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - сообщил Лукашенко.По словам Лукашенко, он обсудил с президентом России возможность ракетного производства в Белоруссии."Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", - уточнил он.Лукашенко также рассказал о последствиях применения российского "Орешника" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске (Днепре)."Это там, где производилось в Советском Союзе в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар "Орешника", и этого завода практически нет. На всю глубину", - рассказал он коллективу борисовского предприятия.По словам Лукашенко, Путин согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжёлые вооружения в США и Южной Корее.В Белоруссии объявлено о проведении президентских выборов. Основным днём голосования станет 26 января. Оппозиционеры не принимают участия в нынешней кампании.Россия гарантирует безопасность Белоруссии от внешнего вторжения в том числе и своим ядерным оружием. В 90-е годы Москва приняла советское ядерное оружие из Украины, Белоруссии и Казахстана, которые не могли его содержать и добровольно согласились передать Российской Федерации взамен на западную финансовую помощь и преференции в торговле с Россией.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, южмаш, ядерное оружие, ядерная безопасность, "орешник", союзное государство, польша, сво
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Южмаш, Ядерное оружие, ядерная безопасность, "Орешник", Союзное государство, Польша, СВО
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
13:59 10.12.2024 (обновлено: 14:07 10.12.2024)
Ядерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе посещения райцентра Лукашенко рассказал о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия. Он заверил, что таковое в республике действительно есть, хотя оппозиция в этом сомневается.
"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - заявил Лукашенко.
Он также прокомментировал свою просьбу к Владимиру Путину
о размещении на белорусской территории российского новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Договорённость об этом была достигнута в начале декабря в ходе состоявшегося в Минске
ВСГ Союзного государства России
и Белоруссии.
Лукашенко обратил внимание на большую разрушительную силу ядерного оружия и возможность его применения в случае внешней агрессии.
"Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).
"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - сообщил
Лукашенко.
По словам Лукашенко, он обсудил с президентом России возможность ракетного производства в Белоруссии.
"Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", - уточнил он.
Лукашенко также рассказал о последствиях применения российского "Орешника" по украинскому заводу "Южмаш
" в Днепропетровске
(Днепре
).
"Это там, где производилось в Советском Союзе в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар "Орешника", и этого завода практически нет. На всю глубину", - рассказал он коллективу борисовского предприятия.
По словам Лукашенко, Путин согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши
, скупающей тяжёлые вооружения в США
и Южной Корее
.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.
В Белоруссии объявлено о проведении президентских выборов. Основным днём голосования станет 26 января. Оппозиционеры не принимают участия в нынешней кампании.
Россия гарантирует безопасность Белоруссии от внешнего вторжения в том числе и своим ядерным оружием. В 90-е годы Москва
приняла советское ядерное оружие из Украины
, Белоруссии и Казахстана
, которые не могли его содержать и добровольно согласились передать Российской Федерации взамен на западную финансовую помощь и преференции в торговле с Россией.