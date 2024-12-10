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Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии

Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии - 10.12.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии

Ядерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2024-12-10T13:59

2024-12-10T13:59

2024-12-10T14:07

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В ходе посещения райцентра Лукашенко рассказал о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия. Он заверил, что таковое в республике действительно есть, хотя оппозиция в этом сомневается.Он также прокомментировал свою просьбу к Владимиру Путину о размещении на белорусской территории российского новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Договорённость об этом была достигнута в начале декабря в ходе состоявшегося в Минске ВСГ Союзного государства России и Белоруссии.Лукашенко обратил внимание на большую разрушительную силу ядерного оружия и возможность его применения в случае внешней агрессии.Он также отметил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ)."В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем - МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - сообщил Лукашенко.По словам Лукашенко, он обсудил с президентом России возможность ракетного производства в Белоруссии."Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится", - уточнил он.Лукашенко также рассказал о последствиях применения российского "Орешника" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске (Днепре)."Это там, где производилось в Советском Союзе в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащалось. Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар "Орешника", и этого завода практически нет. На всю глубину", - рассказал он коллективу борисовского предприятия.По словам Лукашенко, Путин согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжёлые вооружения в США и Южной Корее.В Белоруссии объявлено о проведении президентских выборов. Основным днём голосования станет 26 января. Оппозиционеры не принимают участия в нынешней кампании.Россия гарантирует безопасность Белоруссии от внешнего вторжения в том числе и своим ядерным оружием. В 90-е годы Москва приняла советское ядерное оружие из Украины, Белоруссии и Казахстана, которые не могли его содержать и добровольно согласились передать Российской Федерации взамен на западную финансовую помощь и преференции в торговле с Россией.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, южмаш, ядерное оружие, ядерная безопасность, "орешник", союзное государство, польша, сво