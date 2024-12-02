"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов - 02.12.2024 Украина.ру
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"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов - 02.12.2024 Украина.ру
"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
Прибывшие с Украины интервенты уничтожили село Ольговка Корневского района Курской области, а также совершили другие военные преступления в отношении местных жителей. Об этом 2 декабря сообщил СК РФ.
2024-12-02T11:43
2024-12-02T11:43
новости
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Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ опубликовал видеозапись свидетельских показаний жительницы Курской области. Она рассказала следователю о пережитом ею и другими жителями российского региона.Сначала она рассказала о вторжении украинской армии. По её словам, сначала был налёт десятков дронов. После этого, 6 августа в Ольговке уже обосновались украинские интервенты. В ночь на 7 августа семья этой женщины покинула село.По её словам, не все жители Ольговки смогли уехать, многие остались в селе. Сам населённый пункт подвергся атакам дронов и ракетным ударам.По её словам, 700 жителей Ольговки потеряли свои дома. Он также рассказала о свидетельствах другой беженки, сообщённых ей во время проживания в пункте временного размещения (ПВР) в Курске.Также она сообщила о женщине в Суджанском районе, которая осталась дома одна и подверглась насилию со стороны прибывших с Украину оккупантов.По словам беженки, в нынешнем месте пребывания кормят хорошо обеспечили проживание в тёплом уютном жилье.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).До этого ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибшихРанее на эту тему: Военное преступление: Мирошник о правовом определении расстрела боевиками ВСУ жителей Селидово Также сообщилось, что ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, гуманитарная катастрофа, свидетельства, мирные жители, беженцы
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, КТО, гуманитарная катастрофа, Свидетельства, мирные жители, беженцы

"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

11:43 02.12.2024
 
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© ВОЕНСЛЕД / Telegram
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Прибывшие с Украины интервенты уничтожили село Ольговка Корневского района Курской области, а также совершили другие военные преступления в отношении местных жителей. Об этом 2 декабря сообщил СК РФ.
Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ опубликовал видеозапись свидетельских показаний жительницы Курской области. Она рассказала следователю о пережитом ею и другими жителями российского региона.
Сначала она рассказала о вторжении украинской армии. По её словам, сначала был налёт десятков дронов. После этого, 6 августа в Ольговке уже обосновались украинские интервенты. В ночь на 7 августа семья этой женщины покинула село.
По её словам, не все жители Ольговки смогли уехать, многие остались в селе. Сам населённый пункт подвергся атакам дронов и ракетным ударам.
"У нас всю деревню разбомбили, - сказала женщина. – Наш дом стоит, но что он стоит? Он стоит весь в дырках. Сторона одна разбитая. Вообще осталось 10 домов с села".
По её словам, 700 жителей Ольговки потеряли свои дома. Он также рассказала о свидетельствах другой беженки, сообщённых ей во время проживания в пункте временного размещения (ПВР) в Курске.
"Девочки рассказывали: в их селе – в суджанском, их соседей – получается, так, не выехала семья. Взрослых поставили к одной стенке, троих деток – к другой стене. И деток расстреляли при взрослых", - рассказала беженка.
Также она сообщила о женщине в Суджанском районе, которая осталась дома одна и подверглась насилию со стороны прибывших с Украину оккупантов.
"Нацисты. Это не украинцы, это нацисты. Надругались над ней, глаза выкололи, пальцы поотрезали", - рассказала жительница Курской области.
По словам беженки, в нынешнем месте пребывания кормят хорошо обеспечили проживание в тёплом уютном жилье.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
До этого ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших
Ранее на эту тему: Военное преступление: Мирошник о правовом определении расстрела боевиками ВСУ жителей Селидово
Также сообщилось, что ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияКТОгуманитарная катастрофаСвидетельствамирные жителибеженцы
 
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