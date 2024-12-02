https://ukraina.ru/20241202/1059352684.html

"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов - 02.12.2024 Украина.ру

"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

Прибывшие с Украины интервенты уничтожили село Ольговка Корневского района Курской области, а также совершили другие военные преступления в отношении местных жителей. Об этом 2 декабря сообщил СК РФ.

2024-12-02T11:43

2024-12-02T11:43

2024-12-02T11:43

новости

курская область

россия

украина

ск рф

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

кто

гуманитарная катастрофа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059352912_0:0:714:402_1920x0_80_0_0_d671912651141187822e07e1c791a57d.jpg.webp

Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ опубликовал видеозапись свидетельских показаний жительницы Курской области. Она рассказала следователю о пережитом ею и другими жителями российского региона.Сначала она рассказала о вторжении украинской армии. По её словам, сначала был налёт десятков дронов. После этого, 6 августа в Ольговке уже обосновались украинские интервенты. В ночь на 7 августа семья этой женщины покинула село.По её словам, не все жители Ольговки смогли уехать, многие остались в селе. Сам населённый пункт подвергся атакам дронов и ракетным ударам.По её словам, 700 жителей Ольговки потеряли свои дома. Он также рассказала о свидетельствах другой беженки, сообщённых ей во время проживания в пункте временного размещения (ПВР) в Курске.Также она сообщила о женщине в Суджанском районе, которая осталась дома одна и подверглась насилию со стороны прибывших с Украину оккупантов.По словам беженки, в нынешнем месте пребывания кормят хорошо обеспечили проживание в тёплом уютном жилье.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).До этого ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибшихРанее на эту тему: Военное преступление: Мирошник о правовом определении расстрела боевиками ВСУ жителей Селидово Также сообщилось, что ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, гуманитарная катастрофа, свидетельства, мирные жители, беженцы