https://ukraina.ru/20240408/1054381873.html

Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними

Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними - 08.04.2024 Украина.ру

Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними

Украинские кол-центры продолжают мошенническим путем вытягивать деньги из россиян. Счет прибыли злоумышленников идет на миллиарды. Массовые аресты и облавы на эти центры пока не могут искоренить это явление: где у этого монстра отрубают голову, там вскоре вырастает еще две

2024-04-08T16:35

2024-04-08T16:35

2024-04-08T18:02

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Задержания в РоссииВ понедельник, 8 апреля, Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании пятерых человек, которые причастны к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, которым пользовались телефонные мошенники с Украины.Отмечается, что злоумышленники аккумулировали полученные преступным путем денежные средства в украинских банках, после чего эти деньги направлялись на финансирование ВСУ.Фигуранты мошеннической схемы не забывали и про себя: у задержанных изъяты техника, денежные средства, цифровые активы, драгоценности, предметы роскоши, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.Все они проходят по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемые заключены под стражу.Схема обманаСхема работы телефонных мошенников хорошо знакома – человеку поступает звонок с неизвестного номера, после чего злоумышленник на другом конце провода начинает разыгрывать определенный сценарий, кульминацией которого должна стать "добровольная" передача денег в руки мошенников.Сам способ не меняется годами, изменения претерпевает лишь этот самый сценарий. "Хит" последних лет – звонок от "сотрудника полиции", который якобы обнаружил некие подозрительные операции со счетом человека в банке. Далее начинается раскрутка жертвы, запугивание, психологическое давление, прямой обман. Человек искренне верит, что спасает свои накопления, а на самом деле отдает их преступникам.Наиболее уязвимая категория населения для такого обмана – пожилые доверчивые люди, хотя попасть на крючок бандитов, как показывает практика, может абсолютно любой человек.После начала российской военной спецоперации на Украине телефонные мошенники стали не только обманным путем грабить россиян, но и заставлять их самих идти на преступления.Некоторое время назад по РФ произошла волна поджогов военкоматов. Большинство этих случаев были цинично срежиссированы Украиной, с территории которой работали мошенники.Они представлялись сотрудниками ФСБ, заполучали деньги жертвы, а затем внушали ей, что в здании местного военкомата якобы укрываются преступники, которые и завладели ее деньгами, после чего предлагали жертве помочь в их поимке и поджечь для этого тот же военкомат. Это лишь один из сценариев, которым оперируют мошенники.Мошенники эти не скрывают, в чьих интересах работают. Известны случаи, когда жертву обработали настолько плотно, что даже когда в дело вступала полиция, потерпевшая до последнего не клала трубку и по команде из телефона выкрикивала бандеровские лозунги.Логово мошенниковСложность борьбы с телефонными мошенниками с Украины в том, что они имеют покровителей как среди власти, так и в правоохранительных органах этой страны. Иными словами, нужно делиться, источать патриотизм и работать против россиян, тогда никаких проблем с деятельностью таких кол-центров не будет.Некоторые подобные украинские кол-центры все же нарушают правила игры, залезая туда, куда лезть не следует: например, начинают обзванивать поляков или чехов, а также разводить на деньги собственных граждан.Иногда такие центры являются частью международных преступных группировок, поэтому широта их охвата простирается далеко за пределы Украины и России. Они попадают в поле зрения Интерпола или Европола, поэтому украинским правоохранительным органам приходится реагировать.Специалисты "Сбербанка" ранее выпустили доклад о телефонном мошенничестве с Украины. В нем говорится, что "столицей" такого рода преступного промысла является город Днепр (бывший Днепропетровск).Работа поставлена с размахом – организаторы снимают под свои кол-центры дорогие офисы в бизнес-центрах, нанимают программистов, закупают технику, создают удаленные серверы, сотрудничают с банками и т.д. В плюсе остаются даже сервисы доставки еды, львиная доля заказов которых в пиковые часы обеденного перерыва приходится именно на кормежку телефонных мошенников и их обслуги.При взгляде со стороны может создаться впечатление, что это вовсе не мошеннические центры, а рядовые бизнес-офисы со всеми полагающимся атрибутами: тренингами, корпоративами, менеджерами, наставниками, мотивационными спикерами, а найм сотрудников идет практически в открытую на популярных местных интернет-площадках для поиска работы.Как писали украинские СМИ, за один рабочий день оператор такого кол-центра делает около 300 звонков, до пяти человек в день отдадут ему свои деньги. За 2022 год, по данным "Сбербанка", украинские телефонные мошенники совершили порядка 1,5 млрд звонков. Всего по стране насчитывается несколько тысяч таких центров.Украинские телефонные мошенники продолжают обманывать россиян, оставляя людей без денег, жилья, и ломая им жизнь. Новости об этом появляются почти что ежедневно. Преступные кол-центы на Украине продолжают пухнуть от денег, чувствуя свою безнаказанность.В украинском мире перевернутой морали эта "работа" считается модной, денежной и едва ли не престижной. Такое положение вещей может изменить только превращение этих кол-центров в законные цели для российской армии. Каждый оператор таких центров должен знать, выходя на "работу", что этот рабочий день может стать для него последним.

https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html

https://ukraina.ru/20240316/1053920135.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, мошенники, днепр, россия