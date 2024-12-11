Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
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Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2024-12-11T03:30
2024-12-11T03:30
новости
курская область
курск
хинштейн
марат баширов
такер карлсон
госдума
освобождение
губернатор
жилье
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По словам политолога, Александр Хинштейн — это человек, который умеет работать в команде. Он имеет громадный опыт не только потому, что работал в Госдуме. Сплав его знаний наиболее востребован, потому что в Курской области требуется антикризисное управление, добавил эксперт.Из-за обстрелов ВСУ огромное количество людей потеряли свое жилье. Здесь крайне важна коммуникация. И главная задача чиновника на такой должности должности — оптимизировать все ресурсы, которые есть в самой Курской области и привлечь федеральные, подчеркнул Баширов.По словам эксперта, это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.Также новость на эту тему: Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
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новости, курская область, курск, хинштейн, марат баширов, такер карлсон, госдума, освобождение, губернатор, жилье, финансы, сво, детали
Новости, Курская область, Курск, Хинштейн, Марат Баширов, Такер Карлсон, Госдума, освобождение, губернатор, жилье, финансы, СВО, детали

Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области

03:30 11.12.2024
 
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Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
По словам политолога, Александр Хинштейн — это человек, который умеет работать в команде. Он имеет громадный опыт не только потому, что работал в Госдуме. Сплав его знаний наиболее востребован, потому что в Курской области требуется антикризисное управление, добавил эксперт.
Из-за обстрелов ВСУ огромное количество людей потеряли свое жилье. Здесь крайне важна коммуникация. И главная задача чиновника на такой должности должности — оптимизировать все ресурсы, которые есть в самой Курской области и привлечь федеральные, подчеркнул Баширов.

"Несомненно, [Курская] область будет освобождена и надо будет много отстраивать. И энергия Хинштейна, а он крайне энергичный человек, будет востребована. Но один в поле не воин, и я уверен, что у него будет команда из не менее инициативных людей" — сказал политолог.

По словам эксперта, это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
Также новость на эту тему: Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
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НовостиКурская областьКурскХинштейнМарат БашировТакер КарлсонГосдумаосвобождениегубернаторжильефинансыСВОдетали
 
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