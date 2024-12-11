Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области
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Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
По словам политолога, Александр Хинштейн — это человек, который умеет работать в команде. Он имеет громадный опыт не только потому, что работал в Госдуме. Сплав его знаний наиболее востребован, потому что в Курской области требуется антикризисное управление, добавил эксперт.
Из-за обстрелов ВСУ огромное количество людей потеряли свое жилье. Здесь крайне важна коммуникация. И главная задача чиновника на такой должности должности — оптимизировать все ресурсы, которые есть в самой Курской области и привлечь федеральные, подчеркнул Баширов.
"Несомненно, [Курская] область будет освобождена и надо будет много отстраивать. И энергия Хинштейна, а он крайне энергичный человек, будет востребована. Но один в поле не воин, и я уверен, что у него будет команда из не менее инициативных людей" — сказал политолог.
По словам эксперта, это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
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