https://ukraina.ru/20241211/1059541532.html

Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области

Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области - 11.12.2024 Украина.ру

Антикризисное управление: Баширов о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области

Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2024-12-11T03:30

2024-12-11T03:30

2024-12-11T03:30

новости

курская область

курск

хинштейн

марат баширов

такер карлсон

госдума

освобождение

губернатор

жилье

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По словам политолога, Александр Хинштейн — это человек, который умеет работать в команде. Он имеет громадный опыт не только потому, что работал в Госдуме. Сплав его знаний наиболее востребован, потому что в Курской области требуется антикризисное управление, добавил эксперт.Из-за обстрелов ВСУ огромное количество людей потеряли свое жилье. Здесь крайне важна коммуникация. И главная задача чиновника на такой должности должности — оптимизировать все ресурсы, которые есть в самой Курской области и привлечь федеральные, подчеркнул Баширов.По словам эксперта, это серьезный вызов, который потребует нестандартных решений. Назначение на должность врио губернатора Курской области — логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.Также новость на эту тему: Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

https://ukraina.ru/20241210/1059540094.html

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