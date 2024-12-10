https://ukraina.ru/20241210/1059520259.html

"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ

"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру

"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ

Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году. Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T06:00

2024-12-10T06:00

2024-12-10T06:00

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украина

киев

запад

киселев

валерий залужный

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

мобилизация

потери всу

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Украине нужно мобилизовать миллион человек, потому что ее безвозвратные потери так же составляют около миллиона человек (убитые и покалеченные). На поле боя они не вернутся никогда, сообщил эксперт.Чтобы перекрыть эти потери, Киеву нужен большой запас прочности. И такую прочность, по требованию Запада, можно обеспечить только с помощью тотальной мобилизации: "Наберете в армию 18-летних, дадим больше техники", констатировал полковник запаса.Но российские бойцы не боятся такой численности врага. Мы сделаем с ним то же, что сделал ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (Артемовске): сожжем, уничтожим и будем двигаться дальше. Поэтому Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году, предупредил он.Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Россия будет пересматривать свою политику в отношении своих бывших и будущих партнеров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059506648.html

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новости, украина, киев, запад, киселев, валерий залужный, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", мобилизация, потери всу, всу, студенты, пожарные, детали, сво, спецоперация