"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
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"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году. Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T06:00
2024-12-10T06:00
новости
украина
киев
запад
киселев
валерий залужный
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
мобилизация
потери всу
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Украине нужно мобилизовать миллион человек, потому что ее безвозвратные потери так же составляют около миллиона человек (убитые и покалеченные). На поле боя они не вернутся никогда, сообщил эксперт.Чтобы перекрыть эти потери, Киеву нужен большой запас прочности. И такую прочность, по требованию Запада, можно обеспечить только с помощью тотальной мобилизации: "Наберете в армию 18-летних, дадим больше техники", констатировал полковник запаса.Но российские бойцы не боятся такой численности врага. Мы сделаем с ним то же, что сделал ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (Артемовске): сожжем, уничтожим и будем двигаться дальше. Поэтому Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году, предупредил он.Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Россия будет пересматривать свою политику в отношении своих бывших и будущих партнеров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запад, киселев, валерий залужный, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", мобилизация, потери всу, всу, студенты, пожарные, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Запад, Киселев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", мобилизация, потери ВСУ, ВСУ, студенты, пожарные, детали, СВО, Спецоперация

"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ

06:00 10.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году. Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Украине нужно мобилизовать миллион человек, потому что ее безвозвратные потери так же составляют около миллиона человек (убитые и покалеченные). На поле боя они не вернутся никогда, сообщил эксперт.
Чтобы перекрыть эти потери, Киеву нужен большой запас прочности. И такую прочность, по требованию Запада, можно обеспечить только с помощью тотальной мобилизации: "Наберете в армию 18-летних, дадим больше техники", констатировал полковник запаса.
"Во многих украинских вузах студентов, у которых есть задолженности по оплате обучения, привлекают в армию. Обещают службу по контракту по месту жительства. Но в любую секунду их могут отправить на фронт. Также у Киева есть резерв из полицейских и пожарных, которых около 250 тысяч. Их тоже засунут в эту мясорубку", — подчеркнул Киселев.
Но российские бойцы не боятся такой численности врага. Мы сделаем с ним то же, что сделал ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (Артемовске): сожжем, уничтожим и будем двигаться дальше. Поэтому Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году, предупредил он.
Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Россия будет пересматривать свою политику в отношении своих бывших и будущих партнеров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
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Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта Сейчас гарантировать безопасность наших баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны. Даже если нам придется уйти, мы не останемся без выхода к Средезимному морю, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
 
НовостиУкраинаКиевЗападКиселевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"мобилизацияпотери ВСУВСУстудентыпожарныедеталиСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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06:15Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
06:00"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
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