"Их тоже в эту мясорубку": эксперт раскрыл, кем Украина заменит миллион убитых и покалеченных солдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году. Поставки Запада украинским властям не помогут. Более того, ситуация на фронте напрямую скажется на позиции США и Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Украине нужно мобилизовать миллион человек, потому что ее безвозвратные потери так же составляют около миллиона человек (убитые и покалеченные). На поле боя они не вернутся никогда, сообщил эксперт.
Чтобы перекрыть эти потери, Киеву нужен большой запас прочности. И такую прочность, по требованию Запада, можно обеспечить только с помощью тотальной мобилизации: "Наберете в армию 18-летних, дадим больше техники", констатировал полковник запаса.
"Во многих украинских вузах студентов, у которых есть задолженности по оплате обучения, привлекают в армию. Обещают службу по контракту по месту жительства. Но в любую секунду их могут отправить на фронт. Также у Киева есть резерв из полицейских и пожарных, которых около 250 тысяч. Их тоже засунут в эту мясорубку", — подчеркнул Киселев.
Но российские бойцы не боятся такой численности врага. Мы сделаем с ним то же, что сделал ЧВК "Вагнер" в Бахмуте (Артемовске): сожжем, уничтожим и будем двигаться дальше. Поэтому Украине нужно готовиться к летальному исходу уже в 2025 году, предупредил он.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
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