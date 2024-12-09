https://ukraina.ru/20241209/1059507438.html

Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве

Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве - 09.12.2024 Украина.ру

Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве

На здании диппредставительства Сирии в Москве установили новый флаг. Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости

2024-12-09T12:57

2024-12-09T12:57

2024-12-09T13:02

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Как утверждает источник, с флагштока на здании посольства убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства. Ранее официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.Кто находился на борту этого самолета – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад. 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамДругие темы: Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИ* Запрещенная в России организация

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