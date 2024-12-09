Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве
12:57 09.12.2024 (обновлено: 13:02 09.12.2024)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
На здании диппредставительства Сирии в Москве установили новый флаг. Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости
Как утверждает источник, с флагштока на здании посольства убрали государственный флаг, также со здания сняли табличку с названием диппредставительства.
Ранее официальные СМИ Сирии опровергали сообщения о захвате столицы страны и бегстве президента Сирии. При этом на сайте Flightradar был зафиксирован вылет борта авиакомпании Syrian Air из аэропорта Дамаска.
Кто находился на борту этого самолета – до сих пор не известно. Оппозиция заявила, что этим рейсом столицу покинул президент Сирии Башар Асад. 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал бумаги о предоставлении Асаду политического убежища в России.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).
* Запрещенная в России организация