https://ukraina.ru/20220806/1037360699.html

Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку

Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку - 06.08.2022 Украина.ру

Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку

Российская сторона обеспечит прибытие международных экспертов и журналистов на место удара со стороны ВСУ по Еленовскому СИЗО, заявил 6 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

2022-08-06T10:21

2022-08-06T10:21

2022-08-06T10:21

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Дипломат подчеркнул, что все это время представители Украины и Запада пытаются возложить ответственность за удар на российскую сторону.В качестве примера Полянский привел события в Буче, указав на то, что в этом городе до сих пор не было проведено серьезных расследований.Дипломат еще раз подчеркнул, что СИЗО "Еленовка" подвергся обстрелу ракетами РСЗО HIMARS, которые были поставлены Украине, но которых нет в наличии у России.

https://ukraina.ru/20220731/1037055888.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, украина, россия, буча, новости