Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку - 06.08.2022 Украина.ру
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Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку
Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку - 06.08.2022 Украина.ру
Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку
Российская сторона обеспечит прибытие международных экспертов и журналистов на место удара со стороны ВСУ по Еленовскому СИЗО, заявил 6 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.
2022-08-06T10:21
2022-08-06T10:21
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Дипломат подчеркнул, что все это время представители Украины и Запада пытаются возложить ответственность за удар на российскую сторону.В качестве примера Полянский привел события в Буче, указав на то, что в этом городе до сих пор не было проведено серьезных расследований.Дипломат еще раз подчеркнул, что СИЗО "Еленовка" подвергся обстрелу ракетами РСЗО HIMARS, которые были поставлены Украине, но которых нет в наличии у России.
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оон, украина, россия, буча, новости

Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку

10:21 06.08.2022
 
© REUTERS / Andrew KellyПервый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
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Российская сторона обеспечит прибытие международных экспертов и журналистов на место удара со стороны ВСУ по Еленовскому СИЗО, заявил 6 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.
Дипломат подчеркнул, что все это время представители Украины и Запада пытаются возложить ответственность за удар на российскую сторону.
Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты. Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами.
Дмитрий Полянский
первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН
В качестве примера Полянский привел события в Буче, указав на то, что в этом городе до сих пор не было проведено серьезных расследований.

Буча - это настоящий позор. Но Еленовка - еще больший позор, потому что мы показываем доказательства, и мы, разумеется, привезем туда международных экспертов и журналистов.

Дмитрий Полянский
первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН
Дипломат еще раз подчеркнул, что СИЗО "Еленовка" подвергся обстрелу ракетами РСЗО HIMARS, которые были поставлены Украине, но которых нет в наличии у России.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
31 июля, 16:44Спецоперация
Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в ЕленовкеРоссия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ
 
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