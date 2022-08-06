Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку
© REUTERS / Andrew KellyПервый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
© REUTERS / Andrew Kelly
Российская сторона обеспечит прибытие международных экспертов и журналистов на место удара со стороны ВСУ по Еленовскому СИЗО, заявил 6 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.
Дипломат подчеркнул, что все это время представители Украины и Запада пытаются возложить ответственность за удар на российскую сторону.
Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты. Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами.
В качестве примера Полянский привел события в Буче, указав на то, что в этом городе до сих пор не было проведено серьезных расследований.
Буча - это настоящий позор. Но Еленовка - еще больший позор, потому что мы показываем доказательства, и мы, разумеется, привезем туда международных экспертов и журналистов.
Дипломат еще раз подчеркнул, что СИЗО "Еленовка" подвергся обстрелу ракетами РСЗО HIMARS, которые были поставлены Украине, но которых нет в наличии у России.
31 июля, 16:44СпецоперацияРоссия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в ЕленовкеРоссия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ