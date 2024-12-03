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Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"

Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными" - 03.12.2024 Украина.ру

Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"

Нынешнее руководство Украины продолжает саботировать обмен пленными. Об этом 3 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-03T10:11

2024-12-03T10:11

2024-12-03T10:11

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"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - констатировала официальный представитель МИД России.В своём телеграм-канале она отметила, что проблема в том, что нынешнее руководство Украины отказывается возвращать своих сограждан."630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения", - отметила Захарова.Она обратила внимание: Москва неоднократно рассказывала об этой проблеме. Однако изменений по вине Киева нет.Она обратила внимание на список украинских военнопленных и снова подчеркнула лживость сообщений о том, что Россия якобы не желает проводить обмены."Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!", - резюмировала официальный представитель МИД России.Накануне из неофициальных источников стало известно о срыве Киевом очередного обмена военнопленными. Также известно о гражданских лицах, насильственно вывезенных украинскими оккупантами из Курской области и незаконно удерживаемых на территории Украины.Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

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новости, украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, пленные, обмен пленными, военнопленные