Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"
в украинской столице прошел митинг
Нынешнее руководство Украины продолжает саботировать обмен пленными. Об этом 3 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - констатировала официальный представитель МИД России.
В своём телеграм-канале она отметила, что проблема в том, что нынешнее руководство Украины отказывается возвращать своих сограждан.
"630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения", - отметила Захарова.
"Напомню: в этом году Минобороны России направляло Украине предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. При этом киевский режим отказался возвращать (иными словами, забирать) более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин. По состоянию на сегодняшний день список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях", - сообщила Захарова.
Она обратила внимание на список украинских военнопленных и снова подчеркнула лживость сообщений о том, что Россия якобы не желает проводить обмены.
"Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!", - резюмировала официальный представитель МИД России.
Накануне из неофициальных источников стало известно о срыве Киевом очередного обмена военнопленными. Также известно о гражданских лицах, насильственно вывезенных украинскими оккупантами из Курской области и незаконно удерживаемых на территории Украины.
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