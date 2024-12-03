Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными" - 03.12.2024 Украина.ру
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Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"
Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными" - 03.12.2024 Украина.ру
Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"
Нынешнее руководство Украины продолжает саботировать обмен пленными. Об этом 3 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-03T10:11
2024-12-03T10:11
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"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - констатировала официальный представитель МИД России.В своём телеграм-канале она отметила, что проблема в том, что нынешнее руководство Украины отказывается возвращать своих сограждан."630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения", - отметила Захарова.Она обратила внимание: Москва неоднократно рассказывала об этой проблеме. Однако изменений по вине Киева нет.Она обратила внимание на список украинских военнопленных и снова подчеркнула лживость сообщений о том, что Россия якобы не желает проводить обмены."Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!", - резюмировала официальный представитель МИД России.Накануне из неофициальных источников стало известно о срыве Киевом очередного обмена военнопленными. Также известно о гражданских лицах, насильственно вывезенных украинскими оккупантами из Курской области и незаконно удерживаемых на территории Украины.Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
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новости, украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, пленные, обмен пленными, военнопленные
Новости, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Пленные, обмен пленными, военнопленные

Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"

10:11 03.12.2024
 
в украинской столице прошел митинг
в украинской столице прошел митинг
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Нынешнее руководство Украины продолжает саботировать обмен пленными. Об этом 3 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - констатировала официальный представитель МИД России.
В своём телеграм-канале она отметила, что проблема в том, что нынешнее руководство Украины отказывается возвращать своих сограждан.
"630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Зеленскому. Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения", - отметила Захарова.
Она обратила внимание: Москва неоднократно рассказывала об этой проблеме. Однако изменений по вине Киева нет.
"Напомню: в этом году Минобороны России направляло Украине предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. При этом киевский режим отказался возвращать (иными словами, забирать) более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин. По состоянию на сегодняшний день список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях", - сообщила Захарова.
Она обратила внимание на список украинских военнопленных и снова подчеркнула лживость сообщений о том, что Россия якобы не желает проводить обмены.
"Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!", - резюмировала официальный представитель МИД России.
Накануне из неофициальных источников стало известно о срыве Киевом очередного обмена военнопленными. Также известно о гражданских лицах, насильственно вывезенных украинскими оккупантами из Курской области и незаконно удерживаемых на территории Украины.
Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
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