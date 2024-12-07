ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters - 07.12.2024 Украина.ру
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ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters
ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters - 07.12.2024 Украина.ру
ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters
Представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти, передает Reuters
2024-12-07T11:22
2024-12-07T11:22
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Постпреды встретились для согласования ограничений уже в третий раз.Пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию. Однако принятие было заблокировано двумя государствами-членами ЕС из-за разногласий по поводу продления срока вывода европейских инвестиций из России.В то время как Чехия заявила, что не нуждается в продлении разрешения на импорт топлива на основе российской нефти, Словакия стремилась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг. Члены ЕС договорились вернуться к обсуждению этого вопроса позже.Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.Ранее СМИ писали, что новый пакет антироссийских мер может быть принят Брюсселем до конца 2024 года, в него включат ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть свыше 50 физических лиц и около 30 организаций.СМИ указывали, что планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных.Подробнее - в материале Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, чехия, словакия, евросоюз, евросовет, санкции
Новости, Россия, Чехия, Словакия, Евросоюз, евросовет, санкции

ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters

11:22 07.12.2024
 
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"флаг ес
флаг ес - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"
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Представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти, передает Reuters
Постпреды встретились для согласования ограничений уже в третий раз.
Пакет включал в себя продление для Чехии права на импорт российских нефтепродуктов, поступающих через Словакию. Однако принятие было заблокировано двумя государствами-членами ЕС из-за разногласий по поводу продления срока вывода европейских инвестиций из России.
В то время как Чехия заявила, что не нуждается в продлении разрешения на импорт топлива на основе российской нефти, Словакия стремилась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг. Члены ЕС договорились вернуться к обсуждению этого вопроса позже.
Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.
Ранее СМИ писали, что новый пакет антироссийских мер может быть принят Брюсселем до конца 2024 года, в него включат ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть свыше 50 физических лиц и около 30 организаций.
СМИ указывали, что планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных.
Подробнее - в материале Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР на сайте Украина.ру.
 
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