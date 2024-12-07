https://ukraina.ru/20241207/1059452512.html

Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу

Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу - 07.12.2024 Украина.ру

Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу

Сейчас избранный президент США Дональд Трамп торгуется с Китаем и другими странами БРИКС: “я вам санкции, а вы — мне. Я вам снижаю санкции, а вы — мне”

2024-12-07T09:40

2024-12-07T09:40

2024-12-07T09:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По его словам, на кого-то из стран БРИКС надавить Трампу удастся.“Потому что сегодня у БРИКС нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело”, — заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп напомнил, что во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС, а сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, от него начали поступать заявления о наложении 100% пошлины на страны БРИКС за отказ от доллара.“Если Трамп заставит другие страны выбирать между их собственными желаниями и тем, что хочет лично он, мы [США] проиграем эту войну. <...> Трамп знает, что падение доллара ближе, чем мы думаем, и необходимы серьезные действия в отношении этого. Но он не сказал об этом народу ни слова”, — отметил Трэпп.Журналист также обратил внимание на то, что международное сообщество уже отреагировало на угрозы Трампа.“Поезд ушел. Например, госдолг США продали Япония и Китай (крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США). А европейские страны начинают следовать по их пути. Даже Франция уже принимает юани для расчетов с Китаем. Это первый шаг. Значит, мир не против этого”, — заключил Трэпп.Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАНа этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.Подробнее о заявлениях Путина и других политиков — НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабряПолный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ

https://ukraina.ru/20241205/1059436094.html

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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали