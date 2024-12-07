Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу - 07.12.2024 Украина.ру
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Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу
Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу - 07.12.2024 Украина.ру
Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу
Сейчас избранный президент США Дональд Трамп торгуется с Китаем и другими странами БРИКС: “я вам санкции, а вы — мне. Я вам снижаю санкции, а вы — мне”
2024-12-07T09:40
2024-12-07T09:40
новости
сша
китай
россия
дональд трамп
владимир путин
брикс
нато
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По его словам, на кого-то из стран БРИКС надавить Трампу удастся.“Потому что сегодня у БРИКС нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело”, — заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп напомнил, что во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС, а сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, от него начали поступать заявления о наложении 100% пошлины на страны БРИКС за отказ от доллара.“Если Трамп заставит другие страны выбирать между их собственными желаниями и тем, что хочет лично он, мы [США] проиграем эту войну. &lt;...&gt; Трамп знает, что падение доллара ближе, чем мы думаем, и необходимы серьезные действия в отношении этого. Но он не сказал об этом народу ни слова”, — отметил Трэпп.Журналист также обратил внимание на то, что международное сообщество уже отреагировало на угрозы Трампа.“Поезд ушел. Например, госдолг США продали Япония и Китай (крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США). А европейские страны начинают следовать по их пути. Даже Франция уже принимает юани для расчетов с Китаем. Это первый шаг. Значит, мир не против этого”, — заключил Трэпп.Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАНа этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.Подробнее о заявлениях Путина и других политиков — НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабряПолный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, детали

Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу

09:40 07.12.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP / Andrew Harnik
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Сейчас избранный президент США Дональд Трамп торгуется с Китаем и другими странами БРИКС: “я вам санкции, а вы — мне. Я вам снижаю санкции, а вы — мне”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
“Он будет грозить, особенно тем странам, которые хотят дружить и общаться с Соединенными Штатами и для которых важен американский рынок. В первую очередь это Индия, Индонезия, Вьетнам и Малайзия. То есть многие азиатские страны, для которых американский рынок был и остается огромным источником дохода, благодаря которому живут экономики этих государств”, — объяснил Вайнер.
По его словам, на кого-то из стран БРИКС надавить Трампу удастся.
“Потому что сегодня у БРИКС нечем дать валютный ответ доллару. Если объединение что-нибудь создаст и это начнет работать на практике — другое дело”, — заключил Вайнер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп напомнил, что во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС, а сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, от него начали поступать заявления о наложении 100% пошлины на страны БРИКС за отказ от доллара.
“Если Трамп заставит другие страны выбирать между их собственными желаниями и тем, что хочет лично он, мы [США] проиграем эту войну. <...> Трамп знает, что падение доллара ближе, чем мы думаем, и необходимы серьезные действия в отношении этого. Но он не сказал об этом народу ни слова”, — отметил Трэпп.
Журналист также обратил внимание на то, что международное сообщество уже отреагировало на угрозы Трампа.
“Поезд ушел. Например, госдолг США продали Япония и Китай (крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США). А европейские страны начинают следовать по их пути. Даже Франция уже принимает юани для расчетов с Китаем. Это первый шаг. Значит, мир не против этого”, — заключил Трэпп.
Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
5 декабря, 16:21
Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям ТрампаДелегация Киева во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Келлога, сообщает Reuters. Главный по "договорнякам" и внешним контактам Зеленского – Ермак – поехал налаживать связи с трампистами.
На этой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал угрозу Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.
Подробнее о заявлениях Путина и других политиков — НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря
Полный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
 
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