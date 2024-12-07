Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США
США неожиданно осознали, что теперь у них есть несколько врагов. Теперь американцы считают своими противниками Китай и КНДР, у которых хорошие отношения с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
"Речь идет не о том, что США будут предпринимать какие-то действия военного характера, а о том, что им срочно нужно дорабатывать свои ядерные бомбы. Потому что пока американцы думали, что кроме них никто ничего сделать не может, их вооружение устаревало", — рассказал Пятибратов.
"В частности, параллельно с ядерной доктриной США заказали исследование, которое проспонсировали компании-производители противоракетного вооружения, и пришли к выводу, что, возможно, Америке к 2027 году придется либо воевать с Россией, сдерживая Китай, либо воевать с Китаем, сдерживая Россию, либо воевать с обоими", — поделился своими рассуждениями Пятибратов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.
“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.
В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию.
"Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.
Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.