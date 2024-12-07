Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США - 07.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241207/1059408150.html
Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США
Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США - 07.12.2024 Украина.ру
Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США
США неожиданно осознали, что теперь у них есть несколько врагов. Теперь американцы считают своими противниками Китай и КНДР, у которых хорошие отношения с Россией
2024-12-07T09:30
2024-12-07T09:30
новости
россия
сша
китай
дональд трамп
ядерное оружие
ядерная война
ядерная угроза
кндр
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Вашингтон готовится к тому, что Россия, Китай и КНДР в условиях ослабевшей Америки начнут предпринимать более активные действия в том числе военного характера, добавил эксперт."В частности, параллельно с ядерной доктриной США заказали исследование, которое проспонсировали компании-производители противоракетного вооружения, и пришли к выводу, что, возможно, Америке к 2027 году придется либо воевать с Россией, сдерживая Китай, либо воевать с Китаем, сдерживая Россию, либо воевать с обоими", — поделился своими рассуждениями Пятибратов.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию."Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.Полный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
https://ukraina.ru/20241130/1059232294.html
россия
сша
китай
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_174:198:1040:847_1920x0_80_0_0_bb28209b6548fbd289da2f246f8a8fc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, китай, дональд трамп, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, кндр, детали
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, КНДР, детали

Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США

09:30 07.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
ДзенTelegram
США неожиданно осознали, что теперь у них есть несколько врагов. Теперь американцы считают своими противниками Китай и КНДР, у которых хорошие отношения с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

"Речь идет не о том, что США будут предпринимать какие-то действия военного характера, а о том, что им срочно нужно дорабатывать свои ядерные бомбы. Потому что пока американцы думали, что кроме них никто ничего сделать не может, их вооружение устаревало", — рассказал Пятибратов.

Вашингтон готовится к тому, что Россия, Китай и КНДР в условиях ослабевшей Америки начнут предпринимать более активные действия в том числе военного характера, добавил эксперт.
"В частности, параллельно с ядерной доктриной США заказали исследование, которое проспонсировали компании-производители противоракетного вооружения, и пришли к выводу, что, возможно, Америке к 2027 году придется либо воевать с Россией, сдерживая Китай, либо воевать с Китаем, сдерживая Россию, либо воевать с обоими", — поделился своими рассуждениями Пятибратов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.
“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
30 ноября, 05:10
Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — ЮщукВозможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории Запада (а не его "прокси" — Украины), потому что сейчас демонстрация сил России не вызывает у США и Европы тревогу
В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию.
"Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.
Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
Полный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
 
НовостиРоссияСШАКитайДональд ТрампЯдерное оружиеядерная войнаядерная угрозаКНДРдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
11:40“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
11:30Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев
11:22ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters
11:20Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта
11:10"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины
11:00Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
10:52Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
10:50Вайнер: у Трампа нет выбора — европейцы уже "стонут" от последствий украинского конфликта
10:40Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас
10:30Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия
10:20"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа
10:20Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины
10:10"Брюки превращаются в элегантные шорты": эксперт назвал прародителей "Орешника"
10:00Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи
09:57Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря
09:56На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd
09:50Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии
09:40Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу
09:39Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины
Лента новостейМолния