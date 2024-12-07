https://ukraina.ru/20241207/1059408150.html

Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США

Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США - 07.12.2024 Украина.ру

Может прилететь с любой стороны света: Пятибратов назвал внезапно появившихся недругов США

США неожиданно осознали, что теперь у них есть несколько врагов. Теперь американцы считают своими противниками Китай и КНДР, у которых хорошие отношения с Россией

2024-12-07T09:30

2024-12-07T09:30

2024-12-07T09:30

новости

россия

сша

китай

дональд трамп

ядерное оружие

ядерная война

ядерная угроза

кндр

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Вашингтон готовится к тому, что Россия, Китай и КНДР в условиях ослабевшей Америки начнут предпринимать более активные действия в том числе военного характера, добавил эксперт."В частности, параллельно с ядерной доктриной США заказали исследование, которое проспонсировали компании-производители противоракетного вооружения, и пришли к выводу, что, возможно, Америке к 2027 году придется либо воевать с Россией, сдерживая Китай, либо воевать с Китаем, сдерживая Россию, либо воевать с обоими", — поделился своими рассуждениями Пятибратов.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию."Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.Полный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб

https://ukraina.ru/20241130/1059232294.html

россия

сша

китай

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, дональд трамп, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, кндр, детали