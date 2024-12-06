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Лавров указал на неадекватность Зеленского
Лавров указал на неадекватность Зеленского - 06.12.2024 Украина.ру
Лавров указал на неадекватность Зеленского
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям
2024-12-06T09:35
2024-12-06T09:35
2024-12-06T09:35
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"Любопытно, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он рьяно защищал русский язык. Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке", - напомнил Лавров.Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.Лавров добавил, что если после всего "этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет", то министр считает его "неадекватным".Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей лавров, донбасс, россия, владимир зеленский, такер карлсон
Новости, Украина, Сергей Лавров, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
Лавров указал на неадекватность Зеленского
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям
"Любопытно, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он рьяно защищал русский язык. Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке", - напомнил Лавров.
Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.
"Перед началом военных действий, в сентябре 2021 года у него брали интервью. В то время он вел войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи". Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию", - сказал он.
Лавров добавил, что если после всего "этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет", то министр считает его "неадекватным".