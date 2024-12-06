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Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров указал на неадекватность Зеленского - 06.12.2024 Украина.ру

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям

2024-12-06T09:35

2024-12-06T09:35

2024-12-06T09:35

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"Любопытно, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он рьяно защищал русский язык. Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке", - напомнил Лавров.Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.Лавров добавил, что если после всего "этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет", то министр считает его "неадекватным".Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей лавров, донбасс, россия, владимир зеленский, такер карлсон