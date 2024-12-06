Лавров указал на неадекватность Зеленского - 06.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241206/1059460705.html
Лавров указал на неадекватность Зеленского
Лавров указал на неадекватность Зеленского - 06.12.2024 Украина.ру
Лавров указал на неадекватность Зеленского
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям
2024-12-06T09:35
2024-12-06T09:35
новости
украина
сергей лавров
донбасс
россия
владимир зеленский
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_5fc67dc6593e5469cf6fb1bf537d2f92.jpg
"Любопытно, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он рьяно защищал русский язык. Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке", - напомнил Лавров.Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.Лавров добавил, что если после всего "этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет", то министр считает его "неадекватным".Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
украина
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_73:0:2713:1980_1920x0_80_0_0_bc8463d98861ecfc6fd0b502e7d232c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сергей лавров, донбасс, россия, владимир зеленский, такер карлсон
Новости, Украина, Сергей Лавров, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон

Лавров указал на неадекватность Зеленского

09:35 06.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как изменилось отношение Владимира Зеленского к русскоязычным людям
"Любопытно, что, когда Владимир Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он рьяно защищал русский язык. Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке", - напомнил Лавров.
Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.
"Перед началом военных действий, в сентябре 2021 года у него брали интервью. В то время он вел войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи". Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию", - сказал он.
Лавров добавил, что если после всего "этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет", то министр считает его "неадекватным".
Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСергей ЛавровДонбассРоссияВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Россия не намерена уничтожать украинский народ - Лавров
10:01Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами
09:42Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабря
09:35Лавров указал на неадекватность Зеленского
09:00Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне - Politico
08:31Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
08:23Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
08:08Главное за ночь 6 декабря
07:50Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian
07:32США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров
07:15"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
07:00Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
06:30Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно
06:15Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке
06:05За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину
06:00"Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВО
05:45Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки
05:30Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война
05:16Культура отмены отменена, на арт-рынке проблемы. События кино, музыки и изобразительного искусства
05:15"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово
Лента новостейМолния