https://ukraina.ru/20241206/1059449678.html

Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке

Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке - 06.12.2024 Украина.ру

Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке

В Курской области ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. На подступах к Новоивановке враг пытается удержать позиции и остановить продвижение российских штурмовиков на востоке села. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-06T06:15

2024-12-06T06:15

2024-12-06T06:15

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геннадий алехин

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граница

север

вс рф

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На Курском направлении пять месяцев продолжаются упорные и ожесточенные бои. Сейчас ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность штурмовых групп противника, который использует FPV-дроны, рассказал эксперт.На подступах к Новоивановке враг пытается удержать позиции и остановить продвижение российских штурмовиков на востоке села. При этом десантники группировки войск "Север" продолжают наступление на окраинах Мартыновки, сообщил обозреватель.Как сообщают достоверные украинские источники, частям и подразделениям ВСУ приказано до последнего удерживать Суджанский плацдарм, отметил полковник запаса.Кроме того, киевский режим продолжает атаки БПЛА по приграничным регионам России. За сутки противник выпустил 101 беспилотник, 38 из которых — в сторону Белгородской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059438378.html

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новости, россия, курская область, сумская область, геннадий алехин, суджа, сво, граница, север, вс рф, плацдарм, бпла, авиация, рсзо, детали