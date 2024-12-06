Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке
В Курской области ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. На подступах к Новоивановке враг пытается удержать позиции и остановить продвижение российских штурмовиков на востоке села. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Курском направлении пять месяцев продолжаются упорные и ожесточенные бои. Сейчас ВСУ пытаются контратаковать в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность штурмовых групп противника, который использует FPV-дроны, рассказал эксперт.
На подступах к Новоивановке враг пытается удержать позиции и остановить продвижение российских штурмовиков на востоке села. При этом десантники группировки войск "Север" продолжают наступление на окраинах Мартыновки, сообщил обозреватель.
"Наращивается наша огневая поддержка с воздуха и постоянная работа дальнобойной артиллерии и РСЗО. Уверенно отработала минувшей ночью и фронтовая авиация. Нанесены ракетные удары по путям переброски сил и средств противника с территории Сумской области, а также по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ", — указал Алехин.
Как сообщают достоверные украинские источники, частям и подразделениям ВСУ приказано до последнего удерживать Суджанский плацдарм, отметил полковник запаса.
Кроме того, киевский режим продолжает атаки БПЛА по приграничным регионам России. За сутки противник выпустил 101 беспилотник, 38 из которых — в сторону Белгородской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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